新冠肺炎・4.10｜確診增至990宗　26港人摩洛哥返港已抵亞博檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日新增16宗個案，累計至990宗。曾參與3.31太子站行動的確診警長，肺衰竭情況危殆，要入深切治療部插喉治療。 今日（10日）是復活節長假第一日，醫生和當局都呼籲市民警惕社交接觸，降低感染風險。美容院、按摩院今日起要關閉14日。

【23:52】政府發言人深夜表示，27名乘搭中國駐摩洛哥王國大使館安排的專機從摩洛哥回廣州的香港居民，已於今日下午抵達廣州。其中26人其後乘坐由特區政府安排的專車，從廣州經深圳灣口岸返回香港，現已抵達亞洲國際博覽館。餘下一名港人選擇留在廣州，並根據有關規定在當地接受14天集中隔離醫學觀察。

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【20:40】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港鐵今日公布，主席歐陽伯權及董事會成員決定捐出1個月董事袍金。行政總裁金澤培及其他執行總監由4月起，將每月捐出20%薪酬予社會，為期6個月。根據2019年港鐵年報推算，兩筆款項約共約620萬元。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：新增16宗確診，編號為975至990，年齡介乎17至75歲，6女10男。15人有外遊，8人是學生。

#976，28歲男，無外遊，本來無高危因素，後來發現其女友在3月18至20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。3月25日不適，已安排其女友測試，正等候結果，懷疑是All Night Long二代傳播。

#977，去過阿姆斯特丹和巴黎，當時不舒服，之後覺得自己康復。3月24日返港後家居檢疫，不覺得有問題，完成後擔心，去驗口水，驗出陽性。

#978，英國返港，3月19日完成檢疫，無病徵，之後化驗為陽性。

數字下降，但不能說壓制疫情，可能還有無病徵的無檢測出來。觀察到很多人出街，因為復活節假期，促請市民保持社交距離，避免不必要聚集，出行前要想清楚。

何婉霞：醫管局呈報91宗懷疑個案，共708人隔離治療。再多16確診病人康復出院，至今已有309人康復。661個病人仍在14公院接受治療。

15人情況危殆，新增 #854（46歲男警員）、#956病人危殆；9人情況嚴重，新增：#499。兩位新增危殆病人，因為身體轉差而轉入深切治療部，要插喉，用呼吸機幫助呼吸。

#595病人要使用人工肺，之前要用呼吸機，今日情況轉差，用人工肺幫助治療。醫管局20多部人工肺。

上水石湖墟賽馬會診所所有環境樣本呈陰性。

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