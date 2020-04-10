DSE2020│楊潤雄：4月24日開考機會非常大　中學或最快5月底復課

本港新型冠狀病毒疫情持續，政府早前公布DSE中學文憑試筆試押後至本月24日，距離開考剩餘兩星期。 教育局局長楊潤雄今早（10日）在電台節目上表示，本月24日仍然是開考目標，除非這段時間內疫情上有大型爆發。他指出，由於疫情變化無法預視，有與中學及大學校長會面，是仍有可以延遲開考空間，但有無一個「最後日子」劃界如仍無法開考，就會嚴重影響大學運作、需要參考國際考試安排等，當局仍在商討，如到這一步，當局亦能夠即時公布到後續安排。

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楊潤雄在商業電台上指出，本月24日開考仍然是目標，視乎目前疫情，「似乎維持4月24日開考機會非常大。」除非發生大型染疫，舉例「如下星期有個大型爆發，4月24日都要再推遲。」他指，是否再推遲開考日子須作整體考慮，指標包括每一日確診個案趨勢，當中幾多是輸入抑或是本地個案，後者有無尋找到源頭等，要視乎整體發展，並非單靠確診數字。

他強調，是否如期24日開考，唯一要考慮是疫情的未來變化。當局已就4月24日的開考做好準備，考場安排如座位空間等一早已定下來，最近再商討了廁所安排，要求學校開放所有廁所，編排考生去不同樓層廁所，縮短排隊時間等，以減低感染風險，並盡量安排考生可能提早入試場，因為場內座位距離好過在場外聚集。但亦關注考生由家中到試場路途中的感染風險，不過試場通常都是安排鄰近考生住處。

DSE舉行期間中學復課機會好微

被問到是否會等到DSE完成所有筆試，即中學最快都要待5月底才可能復課，楊潤雄指，「極有可能都係咁。」料舉行期間中學復課機會好微，會待DSE完成後，再視乎疫情決定復課，至於小學界別都是關注兒童口罩供應問題。獲學校反映，期望5月尾、6月都想復課，如情況許可都會做。至於是否放暑假，他指出，較早時已交代，原則上不需要改變，但學校可以因應情況安排補課，要考慮家長及老師看法等，交由學校商討。

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