SOSo Mask成學校口罩供應商　楊潤雄指復課將為資助小學穩定供應

在新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響下，全港學校自2月起停課至今，仍復課無期，不過即使稍後疫情有所緩和，若學校復課，學校的口罩是否能應付所需，絕對是家長及校方關注的問題，今夜（9日)教育局局長楊潤雄在其個人facebook指早前引薦狄志遠團隊(SOSo Mask)與小學學界洽商，將為全港資助小學提供穩定的中童口罩供應。

早前教協就復課問題進行問卷調查，於兩日內已經收到逾4,000個回覆，當中更有174名為校長或副校，可見數字有一定參考價值。結果反映教育界人士意見一致，逾四成(41.2%)認為連續28日內本港無確診個案才復課是較安全做法，不過復課首當其衝的問題便是防疫物資需求龐大，取是次調查平均值，小學每日要280個成人口罩1009個兒童口罩；幼稚園每日則需68個成人口罩416個兒童口罩。

楊潤雄facebook圖片

將為資助小學提供穩定中童口罩

復課日期雖未定案，但今日教育局局長楊潤雄在facebook貼文，指目前學校仍然停課，但教育局和教育界同工都把握時間，為未來復課做準備工夫。

「鑒於中童口罩的供應較為緊張，教育局早前引薦狄志遠團隊(SOSo Mask)與小學學界洽商，為全港資助小學提供穩定的中童口罩供應。學校除了可購買作校本儲備，亦可代有需要的學生家長訂購，但必須以成本價轉售。我很高興出席儀式，見證香港資助小學校長會與狄志遠團隊簽署合作協議，雙方的合作將有助解決學界和家長對口罩採購的憂慮，為復課創造條件。」楊潤雄指。

SOSo Mask由狄志遠團隊成立

SOSo Mask由香港家庭教育學院總監狄志遠團隊成立，口罩生產線總監為鄭承隆，政府部門「政策創新及統籌辦事處」為項目提供協助，有一個廠房在內地和香港，鄭承隆早前指口罩按照了十萬級無塵車間的規格生產、中間的過濾材料採用了BFE99級別的溶噴布，生產過程有紫外光燈剎菌，符合二級口罩規格，在過去一個月將口罩分發到250間前線醫護機構、30間社會服務機構同超過100個海外及本地有需要家庭及人士，早前亦在其facebook公布會提供足夠學童口罩，協助學校和家長為復課做好準備。

(龔嘉盛攝)

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