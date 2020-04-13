政府擬撥8000萬推電動小巴　業界試行新充電設施：準備就緒等拍板

財政司司長陳茂波在今年2月公布新一份《財政預算案》，當中提及會預留8,000萬元推行「電動公共小巴試驗計劃」，目標是2023年已有40輛電動小巴在路面試行。 業界一直關注電動小巴在香港會否因續航力問題，致車輛突然於路邊「跪低」。本地廠商GMi董事總經理盧熾培接受《香港01》專訪表示，本港已引入可供電動小巴使用的充電配套設施，而綠色專線小巴以固定路線行走，會使用「機會充電模式」（Opportunity-Charging），充電僅1至6分鐘，已足以應付繁忙時段的行車里數。他又指，該充電摸式採取「倒掛電弓式充電」，電弓可安裝在小巴站頭及路邊，電動小巴充電期間亦依然可以上落客。

對於電動小巴充電站的操作，盧熾培講解當小巴駛離充電站30米時，透過WiFi通訊，系統便會得悉該架車輛是否獲授權充電。（張浩維攝）

港府早年曾資助專營巴士公司購置電動巴士，而環保署推出的綠色運輸試驗基金亦曾批出電動小巴項目，惟相關電動車輛不時出現故障在路邊「跪低」，成果不顯著。而新一份《財政預算案》，環保措施再次聚焦推動電動車，其中撥款8,000萬元資助購置全新電動小巴及建造充電設計，讓行走固定路線的綠色專線小巴率先採用。

綠Van行固定路線 可更好計算路程所需耗電量

本地廠商GMi董事總經理盧熾培表示，本港公共交通工具或商業車輛的充電配套嚴重不足，得悉政府檢視各類型的公共交通工具後，認為公共小巴適合充電的運作模式，加上綠色專線小巴行走固定路線，能對其充電量及里數有較好的預算，且本地已有相關充電技術設施，遂敲定推展小巴電動化並落實試驗計劃，以測試香港是否適合沿用此模式。

充電設施方面，香港將採取倒掛電弓式充電，即電弓安裝在支柱上，可設在小巴站頭及路邊。（張浩維攝）

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充電期間可上落客

至於電動車最為緊要的充電設施，盧熾培推介香港可採取「倒掛電弓式充電」，即電弓安裝在支柱上，可設在小巴站頭及路邊，當車輛返回站頭距離30米並須充電，充電站便會與該架電動小巴出現首階段通訊，俗稱第一程度握手（First-Level Handshake），而該系統便會得悉其電池大小、是否獲得授權充電。

當電動小巴駛至充電站並停泊車輛後，司機只需拉手製，其充電弓便會以全自動模式降落並接駁電動小巴的車頂上。此刻，系統便會進入第二程度握手（Second- Level Handshake），即讀取車輛安全訊號，包括電池的電量、所需電壓後便會開始充電。被問及充電站會否因天雨關係影響運作，盧熾培笑言「外國落雪都係一樣咁用」。同時補充，電動小巴充電期間亦依然可以上落客，乘客安坐車廂內亦無問題。

本地廠商GMi董事總經理盧熾培表示，預料觀塘裕民坊小巴總站將是首個建設充電裝置的試點，且相關充電配套已準備就緒，只待政府落實細節及與營運商洽談補貼事宜，便能啟動計劃。（張浩維攝）

充電一分鐘 可行15公里

雖然本港已有初步充電設施配套，惟業界最關注車輛充電後的續航力。盧熾培解釋，本港商業車輛的特性，電動小巴需使用「機會充電模式」，並限於6分鐘內完成充電，以供車輛行走特定距離。他指出，實際上充電速度及可行走里數須視乎該車輛的電池大小，惟一般電動小巴充電1分鐘後，平均能夠行走15公里。盧熾培表示，只需要收集小巴在繁忙時段所需行走的里數，並計算在非繁忙時段的所需時間，便能知道實際所需要的充電時間。

至於安裝充電站實際地點須具備哪些條件？盧熾培解釋，充電站位置必須有充足電力供應，因要替多輛電動小巴充電，電流要求很大。他舉例，某些區域例如銅鑼灣的電力裝置較舊，便不足夠供給電力，故重建區域及新發展區域均會較為適合。

裕民坊小巴總站將試行新充電設施

盧熾培透露，預料觀塘裕民坊小巴總站將是首個建設充電裝置的試點，因計劃早已提交當區的區議會，亦獲市建局審批並承諾裕民坊重建後，該處一定會設有充電站，讓綠色專線小巴得以充電運作，且相關配套已準備就緒，只待政府落實細節及與營運商洽談補貼事宜，便能啟動計劃。