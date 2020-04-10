黃埔2及2A線小巴金匙接手　司機：未收聯絡　市民有車搭係好事

黃埔小巴線2、2A、6、6X承辦商捷輝汽車有限公司昨日（9日）宣布因連月虧損，決定於周六（11日）停辦。運輸署今日（10日）表示，另一個營辦商金匙有限公司，將於明日起臨時接辦2及2A線，至於6及6X則會於周日起停辦。 今日於黃埔小巴總站內，不少市民特意前來乘搭6號小巴，有市民直言不捨得，「以前細個成日都搭，但明白地鐵開咗無咩人搭，所以要停運」。 雖2號小巴獲其他營辦商臨時接辦，但有司機指該營辦商暫未聯絡他們，心情則「幾時都咁定，最緊要樂觀啲」，並認為市民可「繼續有車搭都係好事」。

運輸署今日（10日）表示，另一個營辦商金匙有限公司將於明日起臨時接辦2及2A線，至於6及6X則會於周日起停辦。（黃金棋攝）

2號小巴司機：心情幾時都咁定

運輸署今日指，新營辦商臨時接手2及2A線後班次、收費、上落點將維持不變。2號小巴司機阿文就指，不知道該線有新營辦商接手，原本得知該線要停運亦十分不捨，坦言「諗住好好揸埋呢兩日，搞掂晒啲嘢跟住先再搵番呢行嘅工作」。現時新營辦商金匙未聯絡司機，阿文表示不會主動尋找該營辦商，「都係等人哋搵」。

金匙有營運九龍城區其他小巴路線，對於會否擔心新營辦商或要求他駕駛其他路線的小巴，阿文認為「做生不如做熟」，希望可繼續駕駛2A線。被問到心情會否有很大起伏時，阿文笑言「心情幾時都咁定」，並認為區內市民可繼續「有車搭」亦是好事。

阿文笑言「心情幾時都咁定」，並認為區內市民可繼續「有車搭」亦是好事。（黃金棋攝）

黃埔「原居民」專程到小巴住拍照留念

今日黃埔的小巴總站內不少持相機市民前來拍低即將停運的小巴，陳小姐和梁先生便在其中。陳小姐表示，從小於黃埔長大，至近年才搬至薄扶林，今日亦是特意前來拍照及乘搭6號小巴。她笑言以往經常乘搭6號，「特登過嚟懷緬下，都好唔捨得，不過都知無辦法」。她認為因地鐵開通，令小巴乘客量大減，「以前好多人搭，主要靠呢條線去尖沙咀。」

市民梁先生住在黃大仙，他指是由於擔心即使有新營運商，但未必再繼續沿用同型號小巴，故今日特意前來乘搭，「香港無乜呢款小巴，搭嚟感受吓。」他認為小巴停運「無得話可唔可惜，都係汰弱留強」。梁先生又指，運輸處未有協助捷輝汽車，致該公司要結業收場，「𠵱家蝕到咁，唔死都幾難，怪就怪政府乜都唔理。」