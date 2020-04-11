新冠肺炎｜51歲確診男居半山億元蘭心閣　檢疫後到過置地文華東方

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港周五（10日）新增16宗確診個案，當中15人曾於潛伏期身處外地，八人為英國或美國留學生。有外遊記錄的個案中，有三人是完成14日強制檢疫後始確診，當中第978宗個案為51歲男子，他於3月20日返港，即早前已完成檢疫，至周五確診。他完成檢疫後，曾到過置地文華東方酒店及新蒲崗工廈等。 新增確診人士中，不少所住地點所價不菲，如第978宗個案住在半山地利根德里3號蘭心閣，藝人黎姿丈夫馬廷強於2007年，以逾2.8億元購入位該處一個複式單位。另外，第990宗個案、19歲女子住在半山堅尼地道4號豪宅君珀。

▼限聚令升級延長▼

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3人檢疫完結後才確診

第975宗是早於3月18日返港，剛好避過翌日生效的外國入境強制檢疫令。該個案為一名24歲女子，她沒有病徵，住在大埔山塘路18號龍成堡82座，於英國留學，現時於瑪嘉烈醫院留醫。

周五新增個案中，有三人於完成檢疫後才確診。其中一宗是第989宗，為25歲女子，她於2月23日至3月25日曾到過加拿大及美國。她沒有病徵，住在太子道西226號皇子大廈。

第977宗個案為32歲男子，他在3月13至24日曾到過荷蘭及法國，住在馬灣珀麗灣30座。他早在3月17日發病，發燒及咳嗽，但至周五才確診，相距已近一個月，現時於瑪嘉烈醫院留醫。

↓↓近14日曾有確診者居住過的大廈↓↓

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蘭心閣患者自行到私人化驗所檢測

第978個案、51歲男子在1月15至3月20日去過德國及英國，回港後住在半山地利根德里蘭心閣（Branksome Grande）。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上透露，他沒出現病徵，但完成檢疫後感擔心，故到私人化驗所檢測，估計他屬輸入個案，已送瑪麗醫院。

他於完成檢疫後曾到過多過地方，4月6日曾到過中環萬邦行，該處為著名的「醫生大廈」；同日他亦到過新蒲崗八達工業大廈及置地文華東方酒店。

↓↓近14日確診者到過的地方↓↓

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一名住半山留學生確診 已送瑪麗醫院

另一名確診者為19歲女子（990個案），她在上周六（4日）從美國回港，在半山堅尼地道君珀接受強制家居檢疫，昨日（9日）發燒，亦已被送入瑪麗醫院。翻查資料，君珀去年一個頂層連天台複式單位以1.65億元成交。

唯一無外遊患者曾到天水圍「+WOO嘉湖」

潛伏期及傳染期內沒外遊的新增確診者，是一名28歲男技工（976個案），在3月28日咳嗽及失去嗅覺，他住在元朗十八鄉東頭村，已送往屯門醫院。張竹君今日在記者會上指，由於其女友曾於3月18及20日去過尖沙咀酒吧ALL NIGHT LONG，3月25日曾不適，故已安排接受測試，懷疑屬酒吧群組的二代傳播。

此名男技工曾在3月31日到過元朗青山公路富興大廈一間診所「盈健醫務中心（元朗）」，並在確診前一日（周四）到過天水圍天恩路「+WOO嘉湖」商場（舊稱「銀座」）。

另外，當局4月10日補充，4月9日確診的第972宗個案、39歲男子，住在尖沙咀漆咸道南83至85號金德大廈。他於3月3日至20日曾到美國，於3月27日開始咳嗽及流鼻水，4月6日即發病後曾到過英皇集團中心。