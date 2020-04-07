【新冠肺炎】工聯會晤運房局　促資助跨境司機檢測：政府反應正面

內地日前宣布收緊香港貨車司機入境政策，其中要求所有進入內地邊界的香港貨車司機，由周五（10日）起須持有由香港特區政府提供的14天有效的健康証明，或由有資格的第三方檢測機構提供的7天內核酸檢測結果證明。 工聯會及業界代表今（7日）就最新過境政策會晤運輸及房屋局反映意見，要求政府全額資助貨車司機的檢測費用，他們稱政府反應「比較正面」，又透露港府將在今明兩日內與內地政府部門開會商討，希望盡快有消息公布。

工聯會要求政府資助跨境司機檢測費。（鄭榕笛攝）

內地規定由4月10日開始，跨境貨車司機自費在具備資質的醫療機構，或深圳口岸進行核酸檢測，必須持7日內陰性核酸檢測結果證明才可以過境。

工聯會立法會議員陸頌雄、貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手及海港運輸業總工會主席蘇栢燦，今日中午會晤運輸及房屋局副局長蘇偉文，希望政府代支司機健康檢測費用。據知，司機深圳口岸進行測試費用約200至300元人民幣，在香港私人市場上作快速測試價格約700至1000多港元不等。

陸頌雄指，雖然內地部份醫療機構可以提供收費300元人民幣以下的檢測，但司機要自行前往內地醫院，變相增加感染風險。他表示，錢可以解決的問題不應是問題，政府在司機收入減少時應代為承擔相關費用，最理想的做法是由港府直接支付深圳關口檢測費。

另外，業界又希望政府可把核酸檢測證明的7日有效期回復至14日，以及提供不同方式檢測方法，例如血液快速測試，免去一眾司機頻密作深喉檢測而引起的不適。

陳迪手向業界呼籲，由於進行病毒測試過程需時，行內人士應在開工前提早至少一日取得檢測結果。