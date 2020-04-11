【抗疫基金】羅致光：不排除剔除4月作為申請薪酬補貼計算基礎

新冠肺炎持續，政府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元。措施包括向僱主發放薪資補貼，上限為工資的五成，補貼上限為9,000元，為期6個月、獲資助僱主需承諾不裁員，而減薪則不受限制。勞工及福利局局長羅致光早前表示，申請補貼的僱主，可在今年1至4月中選定一個月作為指定月份，以當月員工人數和薪酬作為申請補貼的計算基礎。 羅致光今日（11日）再表示，若僱主有「絶世好橋」欺詐政府，利用政策計劃漏洞取得所謂更多的資助，在計劃設計不能太複雜的前提下，不排除將4月份薪酬剔除在選擇範圍內。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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第二輪防疫抗疫基金中，政府將向僱主發放薪酬補貼，金額為工資的五成，上限為9,000元，為期六個月。而申請補貼的僱主，可在今年1至4月中選定一個月作為指定月份，以當月員工人數和薪酬作為申請補貼的計算基礎。獲資助僱主需承諾不裁員，但期間可減薪。有市民致電港台節目，表示僱主已告知5月起會減一半底薪。

勞工及福利局局長羅致光表示，現時無法預計未來的整體經濟狀況和企業營運情況，不會規定僱主會否減少僱員薪酬，承認僱主在申領資助後可能加薪亦可能減薪。而在設計政策時，會保持政策的靈活性。

羅致光表示，若僱主有「絶世好橋」欺詐政府，利用政策計劃漏洞取得所謂更多的資助，在計劃設計不能太複雜的前提下，不排除將4月份薪酬剔除在選擇範圍內。而他亦有留意到有人在社交媒體上提出獲益的妙計，政府在設計政策時亦會考慮，而現時有方法應對。若有受資助企業出現不合理的情況，或不成比例的薪酬安排，政府亦會審視。

羅致光表示，政策目的在於保就業，即保持僱主和僱員之間的合約關係，當疫情緩和，整體經濟好轉，企業亦能有員工盡快恢復運作，保持經濟反彈能力。