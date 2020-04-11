【抗疫基金】只有港鐵減價2成？　政府稱有考慮與巴士合作

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，港鐵7月起半年內減低車費20%，當中一半減幅由政府支付，以8億元為上限。不少聲音質疑，為何只有港鐵提供票務優惠，運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）出席商台節目《政經星期六》時稱，政府有考慮與巴士公司合作，惟須考慮公司實際營運情況。 另外，亦有市民擔心，疫情過後港鐵會乘機加回票價，陳帆解釋此為票價優惠而非減價，而且港鐵加價受「可加可減」機制規限，不能貿然加價，著市民不用擔心。

運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

陳帆稱，政府有考慮與巴士公司合作，並指早前巴士公司曾經要求加價，惟政府考慮到疫情影響，不希望再加重要市民負擔而拒絕要求，但認為巴士公司疫情中同樣面對困境，陳指，疫情前全港巴士一日載客量逾400萬人次，現時跌幅近半，只有200萬人次，政府沒有要求巴士公司減價是要確保公司營運正常。

2個原則考慮巴士班次

陳帆表示，現時巴士的班次減少，但仍會以2個原則考慮班次問題，第一是減少市民等候時間，第二是保持乘客社交距離，因此班次不可以太疏落，故巴士公司的開支減幅不大，而且車廂內設有不少防疫措施，包括噴灑光觸媒消毒、設酒精搓手液等，疫情期間的營運成本相應增加。

陳帆表示2個原則考慮班次問題，第一是減少市民等候時間，第二是保持乘客社交距離。(資料圖片)

本港近日確診新型冠狀病毒感染個案有所下跌，陳帆形容是好的勢頭，但呼籲市民要繼續忍耐，避免出街，減少人多聚集的機會，強調每個人的參與對防疫工作相當重要。