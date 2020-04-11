新冠肺炎│百貨車周五未能北上　200跨境司機今湧深圳灣檢測

新冠肺炎疫情持續，內地政府日前收緊對跨境貨車司機的入境要求，逾百貨車昨日被拒入境內地，業界稱影響到鮮活食品供應。經兩地政府商討後，今日（11日）深圳灣口岸開始為貨車司機採樣檢測，業界及運輸署均表示，文錦渡管制站貨運通關情況比周五大為改善。 據食環署資料，今日內地進口活豬數目回升約5%至1432隻，連同本地活豬，每擔拍賣平均價較周五輕微回落約4%，至3,748元。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，周六（11日)通關情況明顯較周五（10日）改善。（業內人士提供）

周五逾百貨車被拒入境深圳

運輸署提供資料顯示，內地新措施實施首天（10日）共有110輛貨車被拒進入深圳，佔入境貨車總數少於2%。運輸署指，兩地政府周四（9日）聽取業界意見後，經商討決定讓未持有有效核酸檢測報告的跨境貨車司機，由今天起在深圳灣口岸接受採樣，以達內地最新檢疫要求。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，歡迎兩地政府更改安排，「感謝兩地（政府）部門配合，幫到很多個家庭恢復運輸工作」。他指，雖然通關需查看「i深圳」健康認證碼及核對健康證明，令通關時間平時較長，今天仍有車龍出現，但情況明顯較昨天改善。據知只有數名貨車司機因未符要求被拒入境內地，比昨日大減。

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運輸署：文錦渡周六通關情況比周六大為改善​

而運輸署亦形容，文錦渡管制站周六（11日）的貨運通關情況比周五（10日）大為改善，只有部分時段貨運通關時間較長；其餘深圳灣、落馬洲、沙頭角及港珠澳大橋香港口岸的貨運通關情況均暢順。

陳迪手指，雖然司機工時因新措施而延長一個多小時，但對運輸影響不大，相信不會再如昨日般影響到鮮活食品供應。據知，今天約有200多名司機到深圳灣口岸接受檢測，他預計大多司機的檢測結果會在明天出爐，料運輸情況會陸續恢復。

活豬價比周五回落約4%

參考食環署網頁資料，周六內地進口活豬數目有1,432隻，雖屬3月以來第二少，但已較周五的1,355隻增逾5%。連同534隻本地活豬，每擔拍賣平均價由周五的3,911元，輕微回落逾4%，每擔約3,748元。