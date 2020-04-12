高永文指疫情「基本可控」　評醫護罷工：底線是不能犧牲病人利益

於新型冠狀病毒肺炎爆發初期，醫管局員工陣線要求港府「封關」，隨後一度發動罷工要求政府回應訴求。全國政協委員、前食物及衞生局局高永文接受官媒新華社專訪時談及，香港醫護人員的專業精神有目共睹。談及醫護罷工一事，他指大敵當前，醫護人員要團結一心抗疫，新冠病毒才是最大敵人，「作為一個醫護人員，底線就是不能犧牲病人利益。」

談及醫護罷工一事，高永文指大敵當前，醫護人員要團結一心抗疫，新冠病毒才是最大敵人，「作為一個醫護人員，底線就是不能犧牲病人利益。」（資料圖片／高仲明攝）

新華社今日（12日）刊登高永文專訪，談及2003年本港爆發「沙士」疫情，高永文形容當年的情景歷歷在目，從未忘記，是很沉痛的教訓，自此之後香港開始重視公共衛生安全，隨後成立衛生防護中心及建立傳染病醫院，投放大量資源。報道引述指，當年香港有四塊地可建私家醫院，高永文只批出其中兩塊，其餘則用作興建公立醫院，原因是「不能讓公立醫院體係萎縮」。

高永文認為，隨著控制人流、減少聚集等措施「到位」，他判斷疫情應該「基本可控」。訪問中亦談及，高永文負責協調捐贈物資收集及配對，其診所內堆滿口罩、消毒液等防疫物資的紙箱，他形容：「這裏就是一個中轉站。」

香港醫護人員專業精神有目共睹

專訪中亦談及醫管局員工陣線號召罷工的事件，高永文認為，好好治療和保護病人是醫生的天職，香港醫護人員的專業精神有目共睹，他表示，大敵當前，醫護人員要團結一心抗疫，新冠病毒才是最大敵人，「作為一個醫護人員，底線就是不能犧牲病人利益。」

全國政協委員、前食物及衞生局局高永文接受官媒新華社專訪。（新華網）