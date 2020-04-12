新冠肺炎│單日增4宗確診近一個月最少　張竹君：復活節影響未現

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港確診個案昨累計突破1,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）表示，今日再新增4宗診個案，累計1005宗。翻查資料，對上一次錄得單位數字已是月中。張竹君強調，雖然單日數字回落，但未能就此判斷本港疫情受控，又提醒市民在復活節長假不應掉以輕心。

衞生署衞生防護中心表示，今日新增4宗診個案，本港累計1,005宗確診及疑似確診個案。翻查資料，對上一次新增少於5宗，已是3月14日，同樣錄得4宗的數字，之後曾單日多達65宗。由本月9日起至今，每日確診數字介乎4至13宗，連續均為20宗以下。

新增患者為2女2男，年齡介乎21至63歲，3位有外遊：

1002：56歲男，在美國回港，4月9樣本確診；

1003：63歲女：為第902宗的密切接觸者，唯一沒有外遊；

1004：20歲男，英國留學，3月29回港，4月8日頭痛，送院化驗；

1005：21歲女，是第956宗的家人，加拿大學生，4月9在檢疫中心，4月11日發燒，送屯門醫院。



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生則指，過去24小時有24人出院，至今360人已出院。截至今日中午12時，637位確診病人分別在14間醫院，13人危殆，8人嚴重，616人穩定。當中第854宗個案、即西九龍警區機動部隊警長仍然危殆，需要插喉及用呼吸機。

張竹君：反映本地過去進行社交距離努力

被問及近日確診數字回落，是否等同疫情已經受控，張竹君表示，現時未能就此作下判斷，強調全球疫情仍然持續，「我們未來肯定會再有個案」。她續指，由於新型肺炎有潛伏期，故現時確診數字是在反映一、兩個星期前的情況。她說，數字回落反映到「本港居民過去一直做嘅社交距離努力」，另一主因則是外來遊客減少。

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