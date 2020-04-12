新冠肺炎│本港千名患者近七成曾外遊　380人曾遊英國佔最多

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港上周六（11日，昨日）確診個案累計突破1,000宗。周六新增11宗確診個案，累計達1,001宗。在這批確診個案中，只約300人是沒有外遊記錄，其餘近70%的確診者亦曾外遊，而留學生則佔近四分一。 最多確診者到過的地方為英國，超過380人，人數比本地確診個案更多三成。 曾到過內地或由內地來港的個案，共有約24人，當中一半涉及湖北及省會武漢。日本是港人最愛的旅遊地點，而曾到過日本的確診者則有約12人，比例不算多，惟當地近日出現爆發，周六確診者中就有2人剛於上周才由東京返港。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

1月23日本地出現首宗確診個案

本港疫情由1月23日出現第一宗確診個案起，一直延續至現今未息。本港首十名確診者均到過武漢，其後的十多宗個案亦由內地傳入，之後本地爆出多個群組個案，包括打邊爐家族、佛堂群組。

正當本地疫情開始「平靜」下來時，至3月開始外地大肆爆發，不少人回港避疫或外遊返港後確診。主要輸入個案是歐美返港為主，部分確診者曾去過多個國家和地區，而由此也引發本地多個新群組，包括有逾百人感染的酒吧群組、以及婚宴群組和辦公室群組。

曾遊英國輸入個案比本地個案還要多

截至上周六，確診個案中最多人到訪過英國，共有380宗，比無外遊記錄的本地個案多80餘宗。曾到過美國的確診者數目亦不少，約有80人；曾到過法國的則約有50多人。

曾到過日本的個案不算多，計及周六新增的兩宗總計約有12宗（不包括鑽石公主號），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，留意到早前個別個案都是由日本回港，估計日本現時有爆發情況。

在本地個案方面，計及輸入個案的密切接觸者約有300人。本港2月中新增沒有外遊記錄的個案最多，一連近30宗本地確診個案湧現，當中有多個群組爆發，包括「打邊爐家族」、明星酒家聚餐群組等；2月底亦出現多宗與北角福慧精舍佛堂有關的個案。

另外，本港赴日本接載鑽石公主號的首班包機於2月20日抵港，其後亦出現約11宗鑽石公主號乘客確診的個案。

其後疫情蔓延至歐美國家，本港開始面臨第二波輸入個案爆發。3月中起本港確診個案陸續變為輸入個案為主，當時個案曾到訪過的地區偏布各地，包括英美、西班牙、瑞士、新加坡及澳洲等。

港府其後宣布，由3月19日凌晨起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士均需接受強制檢疫。約3月底起，英國及美國的留學生確診個案急增，而本港單日新增個案的數字亦攀升，3月27日更創新高達65宗。

互動圖表分析報道精選：

4月後香港疫情趨平穩 新加坡聚集性大爆發 限制措施時機成關鍵

復活節醫生籲港人警惕 日本長假後確診倍增 台灣清明逼爆墾丁

香港沙士及新冠肺炎疫情走勢分析 解構感染群組

【疫情趨勢分析】六日內確診數目倍增至逾450 徐德義認情況擔憂

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

在本港1,001宗確診個案中，只得約300人是沒有外遊記錄，其餘約70%的確診者亦曾外遊。（資料圖片／梁鵬威攝）

周一起實施新檢測安排 美國歐洲返港須亞博等結果

港府上周六亦宣布，由於輸入個案大多曾到英國、繼而為美國及歐洲國家，當局將於周一（13日）起要求所有由美國和歐洲其他地區抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。如當天來自上述地區的航班乘客超出中心的可容上限，有關旅客將獲准在採集樣本後返回家居或指定地點接受強制檢疫。

早前港府已要求所有由英國抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在當局設於亞博館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果，有關安排於4月9日起實施。