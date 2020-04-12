【新冠肺炎】蔡堅形容私家醫生似孤兒　缺保護裝備難助政府抗疫

新型肺炎疫情在本港爆發均今逾三個月，疫情之初全城均缺口罩，私家醫生亦不例外。醫學會前會長蔡堅透露，自己的診所當時亦缺貨，需與護士一同排隊兩小時買口罩，形容私家醫生似「無阿媽理嘅孤兒」，政府未有協助私家醫生購得合適保護裝備，令醫生不願為發燒病人診症，反增加公醫療的壓力，結果至近日政府欲私家醫生協助在社區收集輕症者唾液樣本，部份醫生亦不願配合。 至於公立醫院的裝備，醫院管理局稱N95的供應不明朗，港島東聯網總監陸志聰透露N95細碼型號較多同事適用，需盡快找到替代品，部份醫院醫護亦正在測試同等水平的口罩。

蔡堅曾在社交平台上載一張相片，指他正在新蒲崗排隊買口罩。（蔡堅Facebook圖片） 率先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，由於有部份染病的病人病徵輕微，或成社區內的隱形傳播鏈，衞生署擴大化驗室監察計劃，呼籲私家醫生協助收集病人的深喉唾液樣本交由政府做化驗。 醫學會前會長蔡堅今日（12日）在港台節目《城市論壇》上提到，私家醫生佔全港整體醫生數目的一半，理應可助政府在抗疫上做更多事，但自疫情爆發以來，私家醫生連口罩等基本防護裝備都無法購買到，有年紀大的醫生不懂上網購買，自己年屆七十亦需與診所護士一同排隊兩小時購口罩，他形容私家醫生似「無阿媽理嘅孤兒」，醫生無裝備唯有拒為發燒病人診症，變相增加公營醫療壓力，故「而家連留痰（深喉唾液樣本），醫生都費時睬佢」。 他認為，政府應提供更多指引予私家醫生，至少讓醫生知道哪些型號口罩較安全可購買，並應協助統一分配口罩。

部份醫護只得N95細碼合用 需急尋替代品

公立醫院目前同樣面對保護裝備供應問題，醫院管理局港島東聯網總監陸志聰稱，有部份醫護只得N95的細碼型號合用，惟供應不明朗，醫管局需盡快找到同等水平的替代品，又透露部份醫院醫護正測試N95以外的型號，但他強調保護裝備的安全不能妥協，必須符合標準並通過嚴謹科學評估才可使用。他又指，在轉換型號時有同事曾有不滿，未來會再增加與同事間的溝通。

至於二線隔離病房的保護裝備問題，陸志聰承認二線房不設隔離室，與一線的隔離病房不同，但有提醒同事在脫保護衣時應慢慢地按指引更換衣物。目前港島東共10個病人被轉往二線房，當中3人已康復出院。

現時暫無公立醫院醫護在工作期間受感染，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為在隔離房的醫護裝備充足，但在普通病房或有隱形病人出現，問題根本在於醫院的空間不足，病房有加床，加上發燒病人未必能在社區處理，這些漏洞均須跟進。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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「10+4」檢疫屬無辦法之中的辦法 醫生促政府加強監察檢疫者

在檢疫方面，目前確診患者的密切接觸者需入住檢疫中心隔離14日，惟因檢疫設施不足，政府提行「10+4」措施，密切接觸者首10日在檢疫中心，若情況穩定且檢測呈陰性可回家完成餘下4日檢疫。

蔡堅形容是「無辦法中的辦法」，除非可開辟新的地方如軍營，或迅速增建醫院才可解決，他指措施必然有風險，但無空位亦被迫要接受。馬仲儀指出有部份病人完成14日檢疫後仍呈陽性，政府需加強監察在家居完成檢疫的人士，市民返家後亦應守規，「唔好當自己放監」。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌透露，染病患者潛伏期中位數是4日，有75%人士會在一周內發病，此項措施暫只適用於家中環境適合的密切接觸者。