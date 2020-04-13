【抗疫基金】Party Room業界指生意大跌九成　料九成場地結業

政府日前推出的第二輪「防疫抗疫基金」，派對場地協會會長林漢然今（13日）早在港台節目表示，「邊爐家族」群組爆發後，生意大跌九成，政府其後亦勒令其場所需要關閉，但政府第二輪「防疫抗疫基金」遺漏Party Room業界，他認為很不公平，感到十分失望。他預計，若疫情持續，或有高達九成派對場地結業，但疫情過後或有其他新營運者加入市場。

香港派對場地協會會長林漢然表示，政府早前勒令Party Room關閉，未有在新一輪基金作任何補貼支援。(高仲明攝)

政務司司長張建宗早前表示，部分派對場地持食肆牌照，因此包含於抗疫基金資助範圍。林漢然批評，張建宗的說法十分離地，「九成九的派對房間沒有食肆牌照，只負責租出地方。」他又指，香港的法例比較落後，不論在牌照、資助方面，不同政府部門均沒有統一答覆，

在防疫措施下被勒令關閉的11類處所，包括遊戲機中心、健身中心，以及今早宣布的美容院和按摩院等，均會獲發一筆過津貼。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯專鼎表示，政府向業界提供一筆過10萬元資助額並不足夠，政府嚴重低估業界的經濟效益，10萬元不足夠交租。他指，小型健身室月租6萬元至7萬元，中型逾10萬元，大型由數十萬元至100萬元不等。