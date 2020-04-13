【抗疫基金】調查：88%飲食業僱主擬照結業或裁員　批補助有限

政府日前推出第二波抗疫基金，包括撥款800億元補貼僱員薪金，惟僱主需承諾期間不得裁員。有關注基層組織日前進行一項調查，發現有近九成飲食業中小企表示，正在考慮結業或裁員，未有因措施而改變計劃。另外，亦有近三成受訪市民認為薪資補貼沒有幫助，組織建議盡快成立失業援助金。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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關注綜援低收入聯盟日前進行了一項調查，以電話訪問形式，抽樣分別訪問了250位深水埗區、油尖旺區市民、50位同區中小企飲食業僱主。



結果發現，88%僱主正考慮結業或裁員，未有因措施而改變計劃，主因是主要支出如租金，沒受到任何資助，更預料整體經濟情況下行，營業額持續大跌。

調查發現，88%僱主正考慮結業或裁員，未有因措施而改變計劃。（受訪者提供）

近三成受訪者已失業

另外，超過五成（52.8%）受訪者工時減少，近三成（30.8%）受訪者已失業。被問及新措施的成效時，約四成半人（44.8%）認為薪資補貼只有很少程度幫助，近三成人（27.6%）甚至認為沒有幫助，僱主短期內仍會因經營困難裁員或結業。組織認為，由此可見經濟下行對基層影響已十分嚴重。



關綜聯組織幹事黃佳鑫批評，政府措施「救市不救人」，更是遠水不能救近火。他續指，現行措施亦無助應對失業問題，促請政府盡快成立失業援助金。



