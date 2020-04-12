抗疫基金│家務助理未受惠　三成受訪者工作跌九成　 促政府津貼

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有工會早前進行了一項調查，了解家務助理、陪月員的收入情況。調查發現，三成人表示工作較新年前跌9成，更有一半人家庭入不敷支。工會表示，家務僱員一向不在強積金保障範圍，故未能受惠於第二波抗疫基金，建議政府向他們發放一筆過7,500元津貼。

調查發現，三成人表示工作較新年前跌9成，更有一半人家庭有入不敷支。（黃詠榆攝）

香港家務助理總工會於3月至4月進行調查，共收到154份回應。結果發現，有32%家務助理工作時數大跌9成，約58%人工作下跌5成。工會指，整體工作時數比12月份時跌67%。結果又發現，一半受訪者指家庭已出現入不敷支情況，86%人期望政府可提供財政支援。

香港家務助理總工會副主席張燕歡表示，早前推出的第二輪抗疫基金中，向全港有為僱員供強積金的僱主，提供薪金津貼，惟家務助理一向不在強積金計劃範圍，批評基金對工友「零支援」。她又指，現今市道低迷，「無可能搵到其他嘢做。」

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受疫情影響，任職家務助理的李女士（中）指生意大跌一半。（黃詠榆攝）

入行十多年的李女士指，以往星期一至日皆有工開，月入接近2萬元，但受疫情影響，生意大跌一半；她又指，任職的士司機的丈夫情況更差，有時日做12小時，僅得300多元薪金，但仍未扣減租金、油費，丈夫因此心情變得暴躁，父妻間亦多了爭執。她形容情況「比上不足，比下有餘」，惟現時仍要盡量節儉，「買餸晏啲去買」。

工會建議，向全港家務助理及陪月員發放一筆過7,500元津貼。另外，亦應向因疫情開工不足、失業者提供津貼。

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