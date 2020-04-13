【新冠肺炎】HKTVmall發售口罩今接受登記　暫收逾120萬個申請

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。香港電視旗下購物平台HKTVmall早前宣布引入口罩生產線，首批共生產九萬個口罩，並在今日（13日）早上9時起接受登記抽籤。 集團在HKTVmall社交媒體上公佈，截止今日下午4時，有超過120萬個電話號碼登記。在今日下午6時許，登記系統暫仍暢順，只需填入電郵地址及電話即完成登記。

HKTVmall表示，至今已收到超過120萬個電話號碼登記抽籤。（HKTVmall Facebook專頁）

HKTVmall說，截止今日下午四時，已有超過120萬個電話號碼登記口罩抽籤，又說未來會加速生產口罩，希望增加供應。

周日截止

HKTVmall指出，登記抽籤的日期由4月13日（今日）早上9點起，至4月19日（星期日）晚上11點59分截止。

根據指示，若參加登記購買口罩抽籤，需要在口罩登記系統輸入電話號碼及電郵地址。中籤者之後會收到手機短訊，內附有一個兌換碼，或到 HKTVmall 應用程式及網頁查看結果。

HKTVmall生產的口罩為一盒30片成人口罩，每盒售價65元，每五片會有獨立包裝，即一盒有六包。據其網頁指，該批口罩符合美國ASTM標準Level 2。首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。每個手提電話只能登記一次，若果重複登記，只會以首次提交資料為準。