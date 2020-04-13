新冠肺炎｜兩確診者同機英國返港　座位只相隔三行　一人早有病徵

本港的新冠肺炎確診數字回落，今日（13日）共有五宗個案，是連續兩日單位數確診病例。衞生防護中心晚上再公布詳細資料，指出第1006宗及1010宗個案同樣由英國倫敦返港，他們乘坐維珍航空VS206在4月12日抵港，兩人均坐G座位，只相鄰三行，而1010個案在上機前已經有病徵。

本港確診數字回落，其中一個原因或與入境旅客減少有關。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

▼過去14日曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 (截至2020年4月13日)▼

+ 7 + 6 + 5

▼過去14日有確診或疑似個案到訪過的大廈名單 (截至2020年4月13日)▼

雖然本港的新冠肺炎確診數字早已破千，但今日確診數字繼續維持在單位數。五宗個案中，四宗有外遊紀錄。衞生防護中心在晚上再公布個案的詳細紀錄，其中第1006宗的72歲女子，及第1010宗51歲男子，兩人均是從英國回港，並同樣乘坐維珍航空的VS 206在4月12日抵港，值得留意的是兩人的座位分別為59G及55G，前後只相隔三行。

男子3月25日已經出現多項病徵

而51歲男子本身在英國居住，在3月25日返港前已經出現發燒、咳嗽及呼吸困難的病徵；72歲女子雖然沒有病徵，但卻曾身處有爆發情況的珊瑚公主號（Coral Princess）上。

而昨日的第1000宗及1001宗確診個案，同樣有類似的情況。兩人於4月9日乘坐CX521航班從日本東京回港，前者座位編號為15A，後者則為19A，相隔僅為四行。感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前已表示，假如感染者未有戴口罩，飛沫或可傳至3、4行範圍。

▼2019冠狀病毒病個案的最新情況 (截至2020年4月13日)▼

+ 62 + 61 + 60

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼