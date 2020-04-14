新冠肺炎｜曲棍球教練零收入　轉外賣速遞謀生：冀疫情盡快過去

新冠肺炎疫情持續，不少港人生活大起變化。曲棍球教練曹梓峯（Chris），苦於體育場地關閉，教班日常被迫煞停，頓變零收入。為渡過「疫境」，他變陣轉投外賣平台速遞員，收入大減7成。他有份掛單教波的體育基金，更面臨倒閉危機，他期盼疫情盡快受控：「我都好掛住班小朋友。」

Chris（左）及Kitty（右）同樣是曲棍球教練，疫情下手停口停，本身是兩師徒的他們說:「唯有互撐。」（羅君豪攝）

「順便當做運動」 收入大減7成

26歲的曹梓峯，是曲棍球教練兼港隊代表，他大專畢業後便投身教練行列，至今4年。Chris平均一星期教授8班，學員有小朋友，也有成年人。不過自疫情開始，已影響其日常生活，訓練及比賽完全停頓，亦因體育場地關閉，球班亦要暫停，他瞬間陷「零收入」。

開工無期，他遂開始另覓出路，轉投外賣平台速遞員，騎著單車四處送餐，「無嘢做，可以搵錢，亦順便當做運動。」不過，外賣競爭激烈，收入較做教練時大減7成，「接單好多時手快有、手慢無」，加上工作性質單調，「始終無教波咁有變化」，他期望疫情盡快過去，「都擔心啲小朋友還返晒學過嘅嘢畀我。」

體能訓練教練轉任兼職文員：時勢係咁！​

曹梓峯的師傅邱琬琦（Kitty)，教波年資逾廿年，她本身亦是體能訓練教練及裁判長。她指，2003年沙士一役，亦沒今次難捱，「起碼無停課咁耐。」她主要教授學校及球會，惟疫情爆發後，亦與曹梓峯一樣，手停口停。零收入下，她經朋友介紹，於球會任，薪金大跌逾7成半，「都無辦法，時勢係咁！」不過，她最不習慣身旁沒學員「吱吱喳喳」、打成一片，亦因久無機會打球癢難耐，但她仍抱樂觀心態應對「疫境」，「希望在明天，疫情始終會過去的。」

兩師徒同樣是善行體育基金的教練，基金於2011年成立，疫情下曲棍球班、木球班及交流訓練團全部煞停，營運飽受衝擊，創辦人簡仲文表示，疫情無了期，惟有開源節流，亦縮減兼職人員人手，但亦難抵壓力，「曾經諗過放棄，不如就咁算啦。」基金隨後獲大灣區共同家園青年公益基金資助，發放一筆過10萬元的「抗疫支援金」，得以渡過難關，簡仲文續指，開始想辦法變陣，包括由教授拍攝網上短片，向學員遙距教學，「教練都同時可以有返少少收入。」

簡仲文稱，曾一度打算放棄其體育基金。（羅君豪攝）

由捐贈及籌款委員會召集人霍啟剛牽頭的大灣區共同家園青年公益基金，於去年9月成立，目標對象是本港青年，期望集合大灣區資源，教育及為青年搭橋，開創發展機遇。基金於疫情下，共向30個以青少年服務對象的慈善或非牟利團體，提供資助，涉款300萬元。