【DSE2020】調查：超過六成考生認同取消考試　有學生稱需要重讀

新型冠狀病毒疫情持續，文憑試DSE訂於4月24日開考，政府日前指如期舉行的機會很高。中學生組織「中學生連線」早前就文憑試進行調查，當中超過六成的受訪應屆考生認為應該取消文憑試，大部分受訪學生認為去年的社會運動及疫情均對學習構成影響，並有六成學生稱有需要重讀一年。 中學生連線於諮詢中學老師後，建議四個方案，包括取消今屆文憑試，所有年級重讀一年；及用校內成績評估 DSE 成績。

有66%中六生認為需要取消香港中學文憑考試。（資料圖片）

中學生組織「中學生連線」於上周就文憑試進行問卷調查，共接獲16,000個回應，其中28.4%為初中學生，其餘71.6%為高中學生，當中約4,450個為中六學生。

九成稱受反修例及疫情影響

調查結果顯示，66%受訪的中六生認為需要取消今屆文憑試， 當中超過九成人指去年的反修例示威衝突及疫情均對他們構成影響。不過，有超過六成受訪中六生不同意用校內成績推斷學生於文憑試的成績。

92%受訪中六生認為反修例運動對他們造成的影響頗大甚至極大。（資料圖片）

六成學生認為有需要留級

同時分別有超過七成及八成的受訪學生均指學習受社會運動及肺炎疫情造成負面影響。至於停課期間用電子學習取代傳統授課，超過八成學生指因未能專心及缺乏互動，認為較傳統方式差，更有約72％受訪學生認為對學習帶來負面影響。

調查同時查詢學生的升班意向，發現68%的學生認為若照常升班，本學年所學到的知識不能應付下學年的學習內容，有近 61%的受訪學生認為有需要留級或重讀一年。

中學生連線根據調查結果及諮詢中學老師後，建議四個方案，包括取消今屆文憑試，所有年級重讀一年；用校內成績評估 DSE 成績，除中六生外重讀一年；取消文憑試後，以校內成績評估 DSE 成績，但所有年級照常升班，及建議DSE 延期。

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