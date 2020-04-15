新冠肺炎｜潛水泳班教練料明年夏季方可收生　為供樓養家轉送外賣

新冠肺炎疫情下，健身中心被政府勒令關閉，康文署康體設置、活動皆暫停，康體界從業員收入大減。潛水及游泳教練雲大德坦言，泳池關門、泳隊訓練暫停，本地及海外潛水客皆避疫「潛水」。他直言，疫情持續，料今年夏季難開班，「至少要捱到明年夏季」，需供樓養家的他，即使轉送外賣，連同副業收入亦只有平常的兩成半左右，難免感到壓力。但他坦言，沒車牌或副業的行家情況更嚴峻，不少人已要賣車、賣樓套現。

潛水及游泳教練雲大德說，疫情下泳班、潛水班無法如常開班，預計或須明年夏季才能恢復正常收入。（黃寶瑩攝）

現年約31歲的潛水及游泳教練雲大德，是康樂體育業界的代表之一。一身健康膚色的他苦笑道，2019下半年社會運動時，多校停課、游泳訓練受阻，收入已減少，步入冬季再遇上新冠肺炎，情況更嚴峻，直言若只依賴教潛水及游泳的同業，已接近半年零收入。

身為一家六口的經濟支柱的雲大德肩負供樓重任，但他直言是次疫情影響遍及全球，潛水班及泳班皆受影響：「以往會有客人想去東南亞學潛水，現在處處封關，不可能了；本地都會擔心租用裝備有感染風險，所以預計至少要捱一年幾，到明年夏季才有機會正常收生。」

雲大德指，疫情未退，料泳班及潛水班要待明年夏天始能恢復。（受訪者提供）

港府第二輪防疫抗疫基金中，因應疫情需暫時關閉的健身中心、桌球室等11類處所，每名在體育總會註冊的教練，可獲發7500元補助。但雲大德稱，政府要求的資格太高，能領取補助的同業只佔少數，「除非港隊教練，否則其實很難領到補助」，故不少教練只能另謀出路，「專業教練難轉行，只能做外賣，但現在很多人競爭，做外賣都賺不了多少。而沒有車牌或副業的更慘，甚至要賣車賣樓套現。」

他稱，保險連同送外賣總收入只有從前的四分一：「現在不會有保險客想出來見面，所以保險收入都一般，每日午餐送三小時外賣，大約有三百元左右，幫補一下。」但他認為，自己情況較幸運，可以副業（保險經紀身份）申請政府補助，希望政府理解業界實際情況，支援一眾教練。

yogafitness老闆莊婷婷表示，疫情下被迫停業，只好利用空檔翻新課室。（鄧穎琳攝）

瑜伽老闆：被迫停業白交租 只好翻新教室、加強網上銷售



至於經營兩間瑜伽教室的莊婷婷，亦面對重大的經營壓力。她稱，被迫停業令收入銳減，月租連同員工薪金等，每月營運開支約需十萬元，只能利用停業空檔翻新教室，加強網上銷售瑜伽用品及衣服等，同時依賴任職銀行業的丈夫以薪水補貼，「社會運動時，催淚煙影響須停課，但都可以捱一捱，現在停業一個月，只能『硬食』租金，死約至今年12月，業主又不願減租，只可以盡力捱下去，長工照出上班出糧，兼職就只能停工。」

香港康樂體育專業人員總會今日（15日）召開記者會，促港府放寬第二輪防疫抗疫基金要求，為康體業界提供每人每月五成工資（上限一萬元）的緊急失業生活援助津貼，讓持有國際認證資格的自由身教練及從業員亦可受惠。

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