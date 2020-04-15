新冠肺炎│康體業：58% 受訪者無工開、盼政府提供緊急失業援助

新冠肺炎疫情持續，多個行業備受打擊，香港康樂體育專業人員總會今日（15日）召開記者會，促港府放寬第二輪防疫抗疫基金，讓持有國際認證資格的自由身教練及從業員亦可受惠，並為康體業界提供每人每月五成工資（上限一萬元）的緊急失業生活援助津貼。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩（左二）指，社會運動時康體活動屢被中斷或暫停，而新冠肺炎疫情下，學校停課、康文署二月起關閉所有轄下體育設施，令康體訓練及活動近乎全部取消及無限期押後，行業接近停頓，教練、導師面對嚴峻生計危機。（鄧穎琳攝）

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，社會運動時康體活動屢被中斷或暫停，而新冠肺炎疫情下，學校停課、康文署二月起關閉所有轄下體育設施，令康體訓練及活動近乎全部取消及無限期押後，行業接近停頓，教練、導師面對嚴峻生計危機。

工會訪問約388人，約五成八人稱「無工開」、四成人被迫放無薪假或強制減薪；李指，港府在第二輪防疫抗疫基金中包含業界，卻規定須以本地認可證明及工作收入證明申請，與現實行業環境不一，「不少教練是自由身、新興運動亦本港無認證」，推算本港四萬多名教練及老師，只有一萬七千人能領取7,500元津貼。

他促港府放寬規定，增設康體界的緊急失業生活援助金，向能提供第三方場地租用紀錄、國際認可機構證書及失業聲明等文件作證明，以五成收入為上限，向受影響人士提供補助，上限一萬元，為期3至6個月。