內務委員會未選正、副主席　劉健儀：李慧琼仍處主席任期有權調動

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦前日（13日）強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 自由黨榮譽主席、立法會前內會主席劉健儀今早在商台節目表示，根據《議事規則》第75(2)條列明：「若下一會期的委員會正副主席選舉是在下一會期開始前進行，現任正副主席的任期直至該下一會期開始為止。」她認為，民建聯李慧琼仍處內會主席任期，而選舉主席程序只是其中一項程序，仍可運用內會主席的權力，調動內會議程。

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。（資料圖片）

建制派立法會議員謝偉俊接受同一節目訪問時認為，目前開會的時間、地點，仍由李慧琼處理，因此認為她仍有內會主席權力，但謝補充指：「（條文）字面上雖然無違反，但要有足夠解釋令市民信服，解說工作需有過程。」他指，事前不知道「兩辦」會出強硬聲明，本周五的會議上，建制派或會提出緊急議案處理目前問題。

謝偉俊認為，港澳辦和中聯辦有其職責，並非干預。

郭榮鏗昨日指，無人可以清楚點出自己犯任何法例，他強調公職人員行為不當罪是嚴重刑事罪行，需有實在證據。立法會主席梁君彥則指，港澳辦和中聯辦關注香港現實情況而評論可以理解，對於有否瀆職，梁君彥稱可按《基本法》第79條及《議事規則》處理，若有議員動議，將按議事規則處理，但並非由他判決。

委員會的正副主席須由委員會委員互選產生，任期直至下一會期的委員會正副主席在該下一會期分別選出為止；若下一會期的委員會正副主席選舉是在下一會期開始前進行，現任正副主席的任期直至該下一會期開始為止。如主席及副主席暫時缺席，委員會可在其缺席期間另選一委員代行主席之職。 立法會《議事規則》第75(2)條