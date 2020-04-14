會否DQ？　林鄭：郭榮鏗癱瘓內會鐵證如山　最好由立法會自我糾正

立法會內務委員會至今經過14次會議，仍未選出正副主席。港澳辦及中聯辦昨日（13日）先後發聲明，批評主持選舉主席程序的公民黨立法會議員郭榮鏗及其他民主派議員，行為屬「政治攬炒」，甚至「令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。 特首林鄭月娥今日（14日）就防疫抗疫基金見傳媒，特意在不足1小時的記者會中以大約一半時間回應上述事件，強調《基本法》雖保障香港的高度自治權，但不等於中央放棄於「一國兩制」下的管理權，中央對香港事務關心及擔心是理所當然。被問到如何分界「干預」和「擔心」，林鄭則表示不再補充。政府在過去6個月一直有採取行動勸喻立法會返回正軌，惟這些行動似乎難令郭榮鏗「動容」，仍然「無動於衷」地阻礙政府工作。 就政府會否考慮參考上屆做法，由律政司及行政長官入稟覆核相關議員的資格。林鄭重申，最佳的解決方法是立法會自我糾正，最好是所有議員開心見誠討論，否則就要有部分議員採取可以處理現象的方法；而律政司司長是否會就事件作出不受干預的檢控決定，恕不能代答有關問題，自言不清楚司長正在作何考慮。

特首林鄭女娥今日（14日）就防疫抗疫基金見傳媒，特意在不足一小時的記者會中以11分鐘回應事件。（歐嘉樂攝）

林鄭：高度自治不等於中央放棄管理權

林鄭於記者會中被問到在港澳辦及中聯辦作出聲明，律政司有否就立法會議員涉因拉布而干犯「公職人員行為失當」進行過研究，而兩辦的聲明是否中央迫使律政司作出行動。林鄭回應指，《基本法》規定所有檢控的工作，由律政司司長作出不受干預的決定，恕不能代答有關問題，自言不清楚律政司司長正在作何考慮，亦不同意兩辦是對特區政府的施政決定添加壓力。

林鄭續表示相信記者會就此繼續提問，故要藉此機會談論此事。林鄭認為，兩辦就香港立法會近月發生的現象作出表示，並不存在任何干預。在憲制層面上，《基本法》雖保障中央賦予香港高度自治權，但強調不等於中央放棄於「一國兩制」下的管理權，中央對香港事務關心及擔心是理所當然，反問「何來干預」。她指出，反而有部分立法會議員，走到外國要求外國政權或議會，對香港的內部事務作出評論，甚至要求制裁香港，直接影響香港的經濟發展及民生，認為這些行為才是「赤裸裸的干預」。

林鄭引述郭榮鏗反駁指「批評都要有清楚的證據」，批評郭榮鏗在內的部分議員令內會未能正常運作，因而產生的嚴重後過「鐵證如山，不容抵賴」。

兩辦表態確保「一國兩制」貫徹落實：理所當然

在管治層面上，林鄭指中央一向支持港府依法施政，發展經濟、改善民生，立法會在這些方面擔當着重要的角色，兩辦負責管理港澳事務，故眼見香港在這些方面出現如此大的問題，受到接近癱瘓的內會阻礙，作出表態發聲是理所當然，否則兩辦如何確保「一國兩制」在香港可以貫徹落實。

在操作層面上，林鄭引述郭榮鏗反駁指「批評都要有清楚的證據」，批評郭榮鏗在內的部分議員令內會未能正常運作，因而產生的嚴重後過「鐵證如山，不容抵賴」。她強調，內會的重要性僅次於大會，立法會的核心職能是審議法案，如沒有內會很多工作會停滯不前；而這段時間內共有6條法案在內會卡住，未能拿上大會；5條法案正在審議，未能交付二讀；稍後尚有3條法案將要交上內會，而有些本來要提交的法案，如歧視法案，都因為「要向現實低頭」，基於內會已停擺及會期即將結束，而自行擱置部分「通過無望」的法案。

林鄭指責郭榮鏗，事實放在眼前，內會經過6個月、14次會議都選不出正副主席，「唔係港澳辦、中聯率聲明中嘅惡意拉布、罔顧公眾利益咁係咩」。（資料圖片／李澤彤攝）

辯稱非挑釁 想專心做好抗疫

林鄭表示，明白議員是為了針對《國歌法》，但《國歌法》是經過程序正正當當審議，應交還立法會大會恢復二讀三讀。她又提到，擔心就終審法院首席法官委任的動議，會因為立法會的停擺而「遭受滑鐵盧」。林鄭稱，事實放在眼前，內會經過6個月、14次會議都選不出正副主席，「唔係港澳辦、中聯率聲明中嘅惡意拉布、罔顧公眾利益咁係咩」。

她又指，今日的此番說話會引來批評指自己挑釁，「其實我真係唔想講，我好想做抗疫」，「但歪理一定要澄清同反駁」，否則是誤導市民，並再次強烈勸喻個別議員返回正軌。被問到政府是否沒有任何方法阻促使內會選主席，會否考慮參考上屆政府的做法，由律政司及行政長官入稟覆核相關議員的資格。林鄭重申，最佳的解決方法是立法會自我糾正，最好是所有議員開心見誠討論，否則就要有部分議員採取可以處理現象的方法。