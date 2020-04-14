兩辦批郭榮鏗公職失當　建制派指理所當然　支持政府嚴肅跟進

立法會內務委員會至今經過14次會議，仍未選出正副主席。港澳辦、中聯辦昨日（13日）先後發聲明，批評主持選主席程序的立法會議員郭榮鏗及其他民主派議員，行為屬「政治攬炒」，甚至「令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。 建制派立法會議員今日回應事件，建制派「副班長」、民建聯陳克勤指，港澳辦及中聯辦是中央履行對港工作的機構，就立法會運作受阻發聲是理所當然。他又指，建制派會研究不同的方案，阻止郭榮鏗繼續阻礙議會運作，並希望能恢復立法會運作，包括提出不信任動議、修改議事規則，亦會去信立法會主席梁君彥及內會原主席李慧琼，要求他們跟進。建制派亦會支持政府嚴肅跟進，包括律政司應審視郭榮鏗的行為，會否構成公職人員行為不當罪。

對於郭榮鏗指自己沒有癱瘓內會，陳克勤批評是混淆視聽、欺騙市民，他又指出，立法會有審議法例及立法的職能，目前因為內會停擺，已堆積了14條法案及80多條附屬法例不能審議。

有消息指建制派正醞釀再次修改《議事規則》，將所有選舉主席程序交由秘書處負責，陳克勤表示，討論及修改《議事規則》需時較長，認為遠水不能救近火，但強調要有機制徹底解決在其他事務委員會上，拖延選主席的問題。

對於民主派今日批評，兩辦發聲是置《基本法》22條於不顧，新民黨主席葉劉淑儀回應時批評，民主派錯誤解讀基本法。（高仲明攝）

葉劉：中央有責任發聲撥亂反正

對於民主派今日批評，兩辦發聲是置《基本法》22條於不顧，新民黨主席葉劉淑儀回應時批評，民主派錯誤解讀基本法，指《基本法》表明落實「一國兩制」是為了維護國家統一及香港長期繁榮穩定，若內會長時間停擺，損害本港民生及經濟，中央就有責任發聲，撥亂反正。

本身是律師的民建聯張國鈞指，民主派聲稱基於反對《國歌法》及《基本法》23條立法而癱瘓內會，有關說法並不能成立，因《國歌法》已完成法案委員會審議階段，民主派並無作出實質修訂，而政府亦未就《基本法》23條立法提出具體時間表。

自由黨4名議員另外發聲明，譴責民主派議員濫用權力惡意拖延內會選主席。（資料圖片 /高仲明攝）

自由黨聲明：兩辦提出意見合情合理

自由黨4名議員另外發聲明，譴責民主派議員濫用權力惡意拖延內會選主席，又認為港澳辦和中聯辦負責看管香港事務，對於現時立法會內會仍未選出主席，導致立法會 「癱瘓」，失去「立法」的主要功能，港澳辦和中聯辦提出意見實屬合情及合理，同時懇請現時主持內會的郭榮鏗盡快選出主席。