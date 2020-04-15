新冠肺炎｜公務員招聘考試明起接受報名　暫定6月6、13日開考

近日新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診個案回落，政府今日（15日）宣布，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，可由明日（16日）起報名參加新一輪綜合招聘考試（CRE）及基本法測試，考試日期暫定為6月6日及13日，或如有需要於6月內其他日期在香港舉行。政府指，2020至2021年度會招聘超過一萬名公務員。

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政府表示，將於2020至2021年度招聘超過一萬名公務員，以填補退休空缺和預算案中新增約6,000個職位，當中包括學位或專業程度公務員職位。發言人續稱，會在試場採取預防措施，以保障考生及監考員的健康，包括在試場入口設置體溫監察站，要求所有考生和監考員在試場內戴上口罩，以及擴闊考生座位之間距離等。另外，如有需要，考試會分多日舉行，以減少每日在試場的考生人數，及確保考生之間的社交距離。

公務員事務局提醒，會因應疫情發展，在有需要的情況下有新安排，並在該局網頁公布，有意應考人士應留意最新公布。有關考試詳悄，將於明日起上載於公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk/chi/cre.html）。有意參加考試者可由明日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書（CSB31（3/2020））報考。