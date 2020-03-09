【公務員】社會福利署聘社會保障助理　20k起薪但出名工作惡頂？

社會福利署現招聘社會保障助理一職，主要職責為處理社會保障計劃 – 援助申請的調查工作，並要協助申請人獲得社會保障計劃範圍以外的其他服務。該職位申請人無須大學畢業，起薪點卻有20,035元，以入職門檻及薪酬水平來說，待遇算是理想。 不過對於社會保障助理一職是否值得申請，部分網民則持相反態度，指這職位的工作內容「很惡頂」，未必每個人都能忍受。

社會福利署現正招聘社會保障助理，主要負責社會保障計劃的援助申請的調查工作，他們須從事戶外及緊急救濟工作，亦可能須要不定時工作或履行隨時候召或上班候命工作。（資料圖片）

因應政府近年推出多項社會保障措施（例如在2018年推出「高額長者生活津貼」及「福建計劃」），社會福利署亦按服務增撥了人力資源，以應付相關工作。據政府數據，截至2019年1月底，社署已設有1,389個社會保障助理職系，五年間升幅達5.3%，共增加了70個職位。

社會福利署社會保障助理的職位簡介（按圖了解）：

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社會保障助理的主要職責是擔任調查工作，蒐集及核查資料，以便審查或覆核各項社會保障計劃的援助申請，另外，他們亦需要協助申請人獲得社會保障計劃範圍以外的其他服務。

入職條件：

1.1 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 1.2 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

2 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

3. 能操流利粵語

此外，社會保障助理須從事戶外及緊急救濟工作，亦可能須要不定時工作或履行隨時候召或上班候命工作。

薪酬福利：

社會保障助理的起薪點為20,035元，頂薪為35,040元。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療，在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情（按圖了解）

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要高EQ及無限耐性？

社會保障助理的學歷要求不算高，申請人只須在中學文憑試考獲五科合格成績已合資格申請，而且起薪點已有20,035元，實在比坊間不少文職工作吸引。不過，有些網民曾表示，社會保障助理一職出名壓力大，並不是想像中「咁筍」，例如他們不但要常常被人以不禮貌的態度甚至是粗口對待，而且經常家訪也需要一定體力要求。

網民對應徵社會保障助理的想法（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

申請方法

其實，每份工都「有辣有唔辣」，若大家有一顆服務社會的心，或是接受吸引待遇所帶來的工作壓力，便可留意申請方法及注意事項。

此職位截止申請日期為2020年3月19日，有興趣人士可以網上、郵寄及親身方式遞交申請書。申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗，包括由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及就業紀錄連同詳細的職責說明。

在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至相關地址，並在信封面上及每張文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

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