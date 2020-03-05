【公務員】律政司聘法庭檢控主任　27k起薪　無須大學畢業可申請

律政司現正公開招聘法庭檢控主任一職，此職位為公務員職位，主要是在裁判法院執行檢控工作，申請人無須持大學畢業學歷，如成功受聘可獲起薪點$27,340的月薪。

律政司法庭檢控主任的主要職責是在裁判法院執行檢控工作，並按上級指示執行一般法庭職務。法庭檢控主任由律政司司長根據《裁判官條例》(第227章)第13條委任，有權在裁判法院出庭發言。

法庭檢控主任招聘簡介（按圖了解）

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入職條件

申請人必須：

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或 (ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語和英語。

要特別留意的是，應徵者如受聘為法庭檢控主任，便須參加為期9個月的全日制訓練課程，接受有關法律、訴訟程序及檢控技巧的訓練。訓練課程完結前，法庭檢控主任須先通過筆試，並在實習試中取得及格，若有任何一項考試不及格，便可能會遭解僱。

招聘詳情（按圖了解）

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人工福利

法庭檢控主任的起薪點為27,340元，頂薪為53,195元。成功獲取錄者將會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

此外，職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情

此職位的截止申請日期為3月20日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。如在網上遞交申請，須於2020年4月3日或之前把所需的證明文件副本郵寄至相關地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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