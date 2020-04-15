【新冠肺炎】女子遊摩洛哥經廣州回港後確診　首現個案大便帶血

本港今日（15日）新增4宗新型冠狀病毒肺炎個案，其中一名60歲女病人於摩洛哥乘內地政府專機抵廣州檢測對病毒呈陰性，返港後翌日大便有血，相隔4日後確診。 今次首有染疫者出現便血，衞生防護中心表示，仍需向醫生進一步了解病人的臨床情況，以知悉便血與新型肺炎是否有關。中心又指病人在摩洛哥逗留較長時間，病人的兩名家人早前亦確診，料當地爆發情況嚴重。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布本港最新確診患者詳情，其中第1015宗個案，60歲女病人於2月底至4月10日到過摩洛哥，乘專機經廣州到港。

張竹君認為，患者在摩洛哥逗留較長時間，料當地爆發得比較嚴重，又透露病人的家人在3月9日回港，妹妹和丈夫均是確診個案，估計病人是在摩洛哥感染。

病人家居檢疫期間現便血求診

病人自4月11日起大便有血，當時正於酒店接受家居檢疫，張竹君稱病人致電衞生署熱線透露病情，並稱自己於摩洛哥時曾被貓抓傷，故獲准求醫，病人自行乘的士到瑪嘉烈醫院求診。因應病人的旅遊史，醫院安全起見為病人做病毒檢測，結果呈陽性。

今次是本港逾千宗確診個案當中，首有患者病徵是有便血，但張竹君稱暫未得知便血是否與新型肺炎有關，因為即使患其他疾病如痔瘡都可能會有便血，需向醫生跟進其他臨床表徵，並了解患者的肺部或腸道是否有問題。

4月15日，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布新增4宗確診個案，包括一人由摩洛哥坐包機，抵廣州後檢驗呈陰性，其後返港因大便有血入院，確診染新型肺炎。（張浩維攝）

專機27港人內地檢測均呈陰性

滯留摩洛哥的27名港人乘專機於4月10日返港，回港前先在廣州白雲機場接受核酸檢測，結果均呈陰性，包括第1015宗個案。

張竹君指病人相隔4日後轉為陽性，可能因潛伏期較長，或有採樣本問題，假陰性亦並非罕見。她續指測試本身有此限制，不只是廣州，香港都可能有，至於兩地測試何者準確度較高，她稱無相關資料。

張續指，由摩洛哥返港人士已獲派發深喉唾液樣本瓶，抵港後5日、即今日交回做檢測，以防第一次檢測走漏，至今暫未有其他機上港人確診。