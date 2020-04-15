妥瑞症童遭4同學嘲笑抽筋佬　致心靈受創　父代入稟求道歉及賠償

患有妥瑞症的男童，因病情令他身體經常不由自主地抽搐、搖頭和反白眼，令他經常成同學笑柄。該男童指他在就讀小六時，4名同班同學包括一名女生，經常嘲笑他「柏金遜症」和「抽筋佬」，又把他曾作睪丸糾正手術的事傳開及恥笑他，令男童感到困擾，小息時也要離開課室暫避，又會以不同藉口請假不上課。男童父後來向平機會投訴，會方曾安排會面調停，惟4名同學沒有出席。男童父遂代表男童入稟區院，指4名小學同學違反《殘疾歧視條例》，要求4人向男童道歉，及對他作情感傷害各賠償2萬元即合共8萬元。

患有妥瑞症的男童B，讀小學時經常遭同學嘲笑，由父親代表入稟，要求該4同學道歉及賠償。(資料圖片)

現年15歲的申索人，其名字以英文字母B代替，並由父親代表，而4名答辯人均為B於小學六年級的同班同學。

初小開始不由自主地抽搐

入稟狀指，B於2010年9月入讀某小學。2011年，當時7歲的B開始出現不由自主的抽搐情況，包括搖動手腕、聳肩膀、搖頭和反白眼，抽搐之後變得頻密。他於2015年9升上六年級時，曾接受睪丸糾正手術，切除了右邊副睾丸。B至小學畢業後才確診患有妥瑞症，而其抽搐情況正是該症的病徵。

遭同學嘲笑抽筋佬

B指4名答辯人和其他同學在他就讀六年級的學期，經常嘲笑他為「柏金遜症」、「抽筋佬」和「霍金」。該4名答辯人又會模仿B聳肩膀和反白眼，以取笑其抽搐動作。此外，課堂上有一次播放教育電視，電視中播出一名瘾君子毒瘾發作時身體抽搐，第一答辯人嘲笑：「咦，呢個咪係(B)」，而第二答辯人和第三答辯人則和應:「呢個係(B)」。 第三答辯人更向B謂：「幾似你喎」。

B被嘲笑後，大都保持沉默。他盡可能在小息時選擇離開班房，走到其他樓層躲避。惟此類騷擾情況在下學期的5、6月尤為嚴重，令B以身體不適為藉口請病假。

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曾被老師責罵而不信老師

B指第一答辯人曾在WhatsApp中，向B承認模仿其抽搐的動作，以及用「柏金遜病」、「抽筋」的字眼嘲笑對方。而第三和第四答辯人在WhatsApp中，被問及為何要模B的抽搐動作時，分別回答「No Reason」和「好笑」。

入稟狀中亦透露，由於B在四年級時，被一名老師在全班同學面前責罵他反白眼，因此變得不信任老師。所以，B在六年級遭4名同學嘲笑時，未有向老師投訴。

訓導主任曾告誡但各人未有理會

此外，第一答辯人得知B曾接受睾丸糾正手術後，把此事告知同班和其他班別的同學。4名答辯人和其他同班同學，經常笑B有「一個睾丸」、「三個睾丸」、「四個睾丸」和「無睾丸」等，其中第四答辯人為女生，她嘲笑B時，B感到特別難受和尴尬。雖然B的父親曾就此事向校方投訴，但學校的訓導主任只告誡各人不要再就手術一事嘲笑B，但各人未有理會。

B的父親於2017年1 月向平機會投訴，並要求調查和調停。惟各答辯人均不參與調停，平機會最後把投訴列為「調停不成功」。

認為尊嚴受嚴重傷害要求賠償

B父遂入稟法院，要求法庭宣告，4名答辯人的行為違反《殘疾歧視條例》，需向B道歉。此外，B因答辯人的行為而感到冒犯、侮辱，個人尊嚴受非常嚴重的傷害，因此經常感到情緒低落和不安，對別人失去信任，不懂得和朋輩交往，B要求答辯人須向他作感情損害賠償2萬元。

案件編號：DCEO4/2020