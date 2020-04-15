【新冠肺炎】連續四日錄單位數確診　新增四宗均有外遊紀錄

本港的新冠疫情的確診宗數較早前回落，新增確診個案連續四日維持5宗或以下；今日（15日）新增4宗確診個案，全部均有外遊紀錄。除個案第1015宗由內地廣州返港外，其餘三人是乘坐飛機由英國及荷蘭返港。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗新型肺炎確診個案，由第1014宗至1017宗，均有外遊紀錄。除了第1015宗在2月底至4月10日到過摩洛哥，坐內地包機到廣州再返港外。其餘三宗是坐飛機由英國及荷蘭返港。

第1014宗是一名22歲男子，他入住律敦治醫院，並無病微是由化驗得悉陽性。他在英國留學生，於4月14日乘坐國泰航空的CX 252返港，座位是48D。

第1016宗則42歲男子之前一直與太太在英國居住，現時入住伊利沙伯醫院，他於3月17日發病，3月16開始咳，3月18開始發燒。他與#1014同樣是4月14日由英國返港，惟兩人的航班並不相同，他乘坐的是維珍航空VS 206返港，座位是61A。

至於第1017宗，患者是一名36歲男子 ，他4月14日乘坐的是卡塔爾航空QR 818，從荷蘭經多哈返港，有待入院，無病微。

CX252連續多日有人確診 張竹君：非飛機聚集感染

過去一星期均有多名確診者是乘坐國泰航空的CX 252返港，是否反映機上有環境污染？張竹君回應指，由於航班公司大量削減航班，故國泰航空飛往倫敦的班次只剩下CX252，但不確定是否每次均是相同的客機，「未必同飛機有關。」

她表示，若果是飛機上有環境污染，確診者應該是多名的座位相連，「會睇到一個聚集性喺度，所以現時情況係反映到英國當地有爆發。」

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（張浩維攝）

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