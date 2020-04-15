【新冠肺炎】46歲PTU警長由危殆轉嚴重　醫管局：10名患者仍危殆

本港新型冠狀病毒疫情回落，今日（15日）新增4人確診，全部患者均有外遊紀錄，累計個案1017宗。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，現時有10名患者情況危殆，而第854宗個案，即46歲機動部隊(PTU)男警長由危殆轉為嚴重。 由4月3日至4月10日，連續八日均有國泰CX252航班的乘客，從倫敦返港後確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港每日只得一至兩班機由倫敦抵港，而連日來確診的乘客「坐得比較開」，相信情況未必與飛機環境有關。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，4月15日有25名新冠肺炎患者康復出院。（張浩維攝）

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，今日有550名確診患者仍然留院，當中10人情況危殆，8人情況嚴重。危殆患者編號為第192 、461、498、595、665、698、833、840、857 及956宗個案。而第854宗個案，即46歲男警長的病情由危殆轉為嚴重。

三張隔離病床暫時停用

庾又說，公立醫院使用了1,127張負壓病床及578間負壓病房，使用率分別是56.5%及67.1%。由於現時有維修工程，有三張隔離病床會暫時停用。

庾慧玲表示，本港至今有459名患者已出院，其中114人已覆診，未來每星期亦會有數百名患者覆診。至於新型冠狀病毒是否會對患者造成長遠的後遺症，庾稱，醫生需要用長時間觀察和整合，才可能得知病毒對患者的臨床影響。

國泰航空在疫情下，取消絕大部分航線，倫敦返港的CX252是少數保留的航班之一。（資料圖片）

國泰CX252連續八日有乘客確診 張竹君：未必與飛機環境有關

另外，衞生署衞生防護中心資料顯示，由4月3日至4月10日，連續八日均有乘坐國泰CX252航班，從英國倫敦返港的人士確診。被問及客機環境是否存在病毒，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港每日只得一至兩班機由倫敦抵港，故比較相信乘客確診數目是反映了英國爆發的情況，未必與飛機有關。她解釋，連日來確診的乘客「坐得比較開」，如果飛機上出現聚集性個案，即坐在附近、互不相識的乘客相繼確診，才可能代表飛機環境出現問題。

今日有550名患者仍然留院，當中10人情況危殆，8人情況嚴重。 (資料圖片／余俊亮攝)

香港中文大學醫學院為超過150名嬰孩及兒童進行糞便樣本檢測，其中一名14月大的女嬰（第1009號個案）被驗出對病毒呈陽性反應並確診，屬於全港首個以糞便檢測方法找出的患者。張竹君說，由於嬰兒難吐深喉唾液，所以轉為檢測他們的糞便樣本，現在先以試行方式進行，需再分析數據再決定是否擴展計劃。