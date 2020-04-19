新冠肺炎疫情持續數月，全球不少國家封關，香港也實施了史上最嚴格的出入限制措施，市民難以外遊，不少便選擇到郊野、離島避疫。然而，網上卻流傳許多相片，行山後，山間和海灘都佈滿垃圾，更有明顯是疫情期間的「限定產品」口罩。 網上圖片令記者對此感到好奇離島的真實狀況，於是便聯絡了這名3年間已180多次淨灘的「海洋拾荒者」Kitti，並跟隨她一日，前往西貢一海島「淨灘」。岸上不僅有大量棄置口罩，叢林中亦有許多陳年的發泡膠、膠樽等，僅靠義工撐獨木舟來回運載實在令人有「蚍蜉撼大樹」之感。受訪者也表示只能「盡做」，但更多仍是要靠宣傳及教育解決，「啲人鍾意山、海，點解又要破壞呢度嘅環境呢？」 記者：袁澍 攝影：李澤彤、王海圖

系列報道

新冠肺炎｜西貢湧現棄置口罩 港女跳島清理：唔應只係自己貪靚

海洋拾荒・採訪手記｜西貢海灘遍佈垃圾 數分鐘已執到口罩冰粒袋

上岸沒多久，拾荒者們就撿到許多棄置口罩。（李澤彤攝）

《香港01》的記者有兩名從無撐獨木舟的經驗，簡單講解後，採訪當日大約正午十分才登船出海。沙灘上和緩的風，在海上便顯得清勁，為了不要頂風前行，中途不斷需要矯正方向，原本預計15分鐘就能到達的海島，最終用了近半個小時才抵達。上島時身上的衫褲已經盡濕，手臂和腰背也開始有痠痛的感覺，然而「海洋拾荒」的任務才剛剛開始。

與大多數海邊遊玩的人不同，「海洋拾荒者」們都將自己包得十分嚴實，亦不是在島上尋找可以打卡拍照的位置。他們上岸時便開始大叫，「好多垃圾呀」，隨後便拿出袋和垃圾鉗，開始埋頭執垃圾。

除了口罩以外，棄置冰粒袋的數量也不少。（李澤彤攝）

數分鐘便執到多個棄置口罩冰粒袋數量亦龐大

若不是撐獨木舟，市民幾乎不會機會來到這座海島活動。儘管如此，「避世」的小島上卻有許多垃圾，黃色的沙灘上隱約見到白色的膠袋、膠樽，當然十分顯眼的「新冠疫情限定」——棄置口罩。「海洋拾荒者」幾乎數分鐘內便執到5、6隻，當日天氣晴朗，部分口罩已經曬乾，皺成一團，落在沙中。

口罩當然是今次疫情考察的重點，但是Kitti告訴記者，最近也執到大量的棄置冰粒袋，相信是招待遊客的船家用來冰凍飲。她透露早前一日，便已執到超過20嘅冰粒袋，「佢哋用完之後就扔進海裡。」

依靠人力、獨木舟，可以對抗香港海島、郊野的環境問題嗎？（李澤彤攝）

工作量龐大 容易受傷 數小時已有廿袋垃圾

因為要搭船，記者出發前只是少少吃了一些東西，以免暈船嘔吐難處理。不過見到義工的時候，他們卻表示出發前一定盡量多吃一些，划船需要體力，上了島之後工作量也很大，基本不會有時間醫肚，Kitti更表示，「島上的每一分鐘都會想用來執垃圾。」

本以為是誇張，或者是受訪者太勤力，但當記者嘗試執垃圾時，便明白淨灘工作量並不小，幾個鐘頭不斷彎腰起身消耗極大。另外，島上更充滿危機——一不小心玻璃樽碎片、塑料垃圾都容易鎅傷四肢；島上叢林密佈，樹枝低矮，義工們需要鑽入深處清理時，一不小心便會受傷；發泡膠也會引致螞蟻，若不小心就會被叮咬，碰到便要立即跳入海中「沖身」⋯⋯

經過幾個鐘頭的「淨灘」行動，大約執拾了近20包的垃圾，無法帶走的，便先收在島上，下次再來運走，又或是向經過的划艇愛好者求助，看是否有人願意「義載」⋯⋯

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問題不是第一日有的 人們是真的愛山和海嗎？

Kitti本職是老師，亦是一名潛水員，因為喜歡海景搬來西貢居住，卻在偶然中發現香港的海並不是想象中那麼乾淨，便投身義務清潔海洋。這次訪問雖然是因疫情而起，但經過幾個鐘頭的體驗，就知道棄置口罩只是眾多垃圾中的一種而已。海洋垃圾的問題並不是第一日才有。

疫情發生後，很多市民來到海邊、郊野渡假，社交網絡上也有許多「打卡相」，香港人抒發著對山和海的熱愛。但是看到這從附近海中漂流上島的垃圾，不經還是要懷疑這份愛是不是還是太過膚淺。我問Kitti是否覺得自己是「愚公移山」或者「螞蟻搬家」，她笑笑說這些詞在以前的訪問中已經用過太多次，她更希望的是透過自己的行動感染到更多人，「可唔可以多啲人來執垃圾，又或者少啲人揼垃圾呢？」

訪問結束後，記者覺得精疲力盡，其後幾日仍肌肉痠痛。然而第二日Kitti卻發來消息，說她又獨自撐獨木舟「淨灘」去了。去過度描述「淨灘」的艱難，或許並不是這些「海洋拾荒者」的初衷，但以個人的力量去對抗環境問題，以小艇去運載離島的垃圾，這是否就是香港環境問題的解決之道？政府是否在其中又再次缺席呢？這些問題仍然值得深思。