COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少市民閒暇時間都選擇去海島遊玩避疫，享受陽光和新鮮空氣。不過近來有市民發現，西貢的多個離島上都出現大量垃圾，除了船家招待遊客時使用的冰粒袋之外，也有不少棄置口罩湧現，令小島都無法「除罩相見」。 「海洋執荒者」的Kitti三年來一直在西貢的多個島嶼上「淨灘」，將一包包外島的垃圾運回岸上，再交給食環署部門處理，即使在疫情下亦未有停止。作為港女的她也十分貪靚，多年來透過運動保持自己的好身材，然而跳島拾荒時還是會曾被人誤認為「食環阿姐」，令她哭笑不得。她認為港女不應該只是自己貪靚，最好也能夠將周圍的環境變得更好。 記者：袁澍 攝影：李澤彤、王海圖

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新冠肺炎｜西貢湧現棄置口罩 港女跳島清理：唔應只係自己貪靚

海洋拾荒・採訪手記｜西貢海灘遍佈垃圾 數分鐘已執到口罩冰粒袋

早幾日清理海島垃圾時不小心撞傷額頭，Kitti選擇帶上護目鏡行動，她說執垃圾的間隙，也會看看海景，聽聽海浪聲。（李澤彤攝）

收集垃圾曾遇市民誤認為食環職員 令她哭笑不得

Kitti是一名老師，亦是一名潛水員，因為喜歡海景搬來西貢居住，卻在偶然中發現香港的海並不是想象中那麼乾淨，便投身義務清潔海洋，拿着一大個袋，在海島上捐窿捐罅收集垃圾，再將六七包垃圾放上獨木舟帶回岸邊，只在離去前影相留念。朋友說她「只知個做字」，她又不太同意，說自己上岸後也會嘆一嘆美景，聽下海浪拍岸的聲音。

當然有時也不那麼順心，她說有一次執垃圾已經十分辛苦，忽然有島上的遊客誤認為她是「食環阿姐」，請她將垃圾一併帶走，哭笑不得的她最後還是忍氣吞聲，「好好好，我幫你帶走啦！」採訪時她仍有不忿，指了指身上運動衫褲，補上一句，「我邊一忽似食環呀！」

疫情以來拾到過百口罩 有掛在樹 亦有浸在水

2017年，Kitti踏上一座心儀的小島，卻發現島上遍布垃圾，從此便踏上了「淨灘」之路，三年多來共有180多次行動，幾乎每個星期都要出來兩次。Kitti說這幾年甚麼垃圾都見過——發泡膠、寶特瓶、用過的衛生巾、衛生紙……雖然不少人在疫情以來就減少了外出，但海島上的垃圾並沒有減少，棄置的口罩明顯變多，Kitti說有時上島就能見到5、6個，前前後後也已經執走過百個口罩。

這些棄置口罩有時是掛在樹枝上，有時則是浸在水裡，亦有一些是數個用過的口罩包在一個膠袋中漂上岸來，Kitti說「都猶豫過，專家說啲病毒可以殘留一個星期呀！」

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淨灘時耗體力易受傷 行動也感召不同人士

三年來已經行動逾180次， Kitti十分自豪地表示至今只耗費大約2萬元，大部分都是用於租獨木舟。雖然花費不算大，但過程還是十分辛苦。從岸邊划到海島全靠人力，有時需要一個多小時，遇到風浪大時則更消耗體力；等到上岸後，不斷彎腰執垃圾是最基本，還要用鉸剪解開纏繞在樹上的繩子、進入叢林深處將陳年的發泡膠碎片清理。Kitti說試過不小心撞到樹枝，以致頭部「爆缸」，亦曾試過被玻璃碎片鎅傷腳底，不少海島上還有螞蟻，「有次啲衫未包得實，腰後被咬咗廿幾啖！」

3年來Kitti曾帶約2000人參與過淨灘活動，行動也感召了不少人，從事IT行業的Eric便是其中之一。在最近一次Kitti一個人划船淨灘時，最後因實在太多垃圾帶不走，便向經過的划船者揮手求助，因而認識同樣愛好水上運動及環保的Eric。

Eric來自雲南，居港約10年，他言「希望住嘅地方都可以乾淨啲」，因而常常自己執拾垃圾美化環境，認識Kitti後與她一拍即合，便加入「拾荒」隊伍中。

曾在划船時見到Kitti，Eric也加入了海洋拾荒的隊伍。（李澤彤攝）

港女不應只係自己貪靚 應使周圍環境變好

做「海洋執荒者」3年多，她說疫情以來垃圾並沒有因此減少，復活節假期每日都撿到超過20個冰粒袋，大多是船家招待遊客時使用，棄置口罩的數量也相當大，「我唔明點解啲人又愛郊野，但來到又亂揼垃圾破壞環境，真係好自私。」

長期在海邊運動，Kitti的皮膚黝黑，身材健碩，講起話、做起事都雷厲風行。問她是否認同自己是「港女」，她先是樂不可支，其後又正色道：「我都做運動保持身材，但我覺得港女唔應該只係自己貪靚，都要令到周圍嘅環境都靚先得。」

Kitti將近二十袋垃圾打包好，再用從樹上解下的繩子封上口，再固定在獨木舟上準備運到岸邊。問她覺不覺得自己是「愚公移山」或者「螞蟻搬家」，她笑着說拒絕，「我更加希望自己可以帶出一個理念給大家，其實出來海島玩都可以做一些有意義的事情。」