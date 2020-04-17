謝偉俊：如李慧琼退選　可主持內會會議　亦可動議重開主席提名期

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦周一（13日）強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 自由黨榮譽主席、立法會前內會主席劉健儀今早（17日）在港台節目表示，根據《議事規則》，民建聯李慧琼仍處內會主席任期，可以利用主席身分去主持會議，到選舉下任主席時才避席；亦可以調動議程，先處理其他事宜，然後才選下一任主席。 議事規則委員會主席謝偉俊則認為，如李慧琼退選就可重新主持內會會議，雖然她已退選，但亦可動議重開主席提名階段。

劉健儀表示，根據《議事規則》，民建聯李慧琼仍處內會主席任期，可以利用主席身分去主持會議，到選舉下任主席時才避席。 （資料圖片）

劉健儀在港台節目《千禧年代》表示，根據《議事規則》第75(2)條，在下一任主席未選出前，上任主席的任期不會屆滿，因此李慧琼仍是主席，她指議事規則有這項規定，相信是為了避免主席一職有真空期。

她稱，如李慧琼仍在任，她的職能、權力、責任仍在，可以重新主持內會會議，只在選舉環節避席；亦可以調動議程，先處理其他事宜，然後才選下一任主席。

但她認為，由於有相關規定，內會仍必須進行選舉下一任主席的程序。被問到大會主席梁君彥應否介入事件時，劉健儀指，他未必適合直接介入，但其他議員可以提出，內會未能處理的事宜「搬去大會做」。

議事規則委員會主席謝偉俊則認為，如李慧琼退選就可重新主持內會會議，雖然她已退選，但亦可動議重開主席提名階段。 (資料圖片)

議事規則委員會主席謝偉俊同意劉健儀的說法，認為李慧琼現時仍屬內會主席，可以主持會議，直到需處理選舉相關程序時才避席。他亦認為李慧琼可以提出動議，改由秘書處代替郭榮鏗主持會議，只要大部分議員同意便可。另外，他指若李慧琼退選，就可重新主持內會會議，雖然她已退選，但亦可動議重開主席提名階段，只要有議員和議便可。

謝偉俊指出，據他了解，李慧琼仍有支取內會主席的額外津貼，而且議事規則容許主席任期直到選到下一任主席時才終結，因此李慧琼仍有內會主席權力，並非延伸了她的權力。被問到為什麼建制派不一早提出現時的建議去解決內會問題，謝偉俊稱，相信商討必定有，但如果一開始選不到主席就提出用新機制，市民或未必接受到，但現時情況如同死局，相信市民接受程度增高。

內會開會14次仍未選出新的主席及副主席，近日不少人向李慧琼提出建議。 （資料圖片）

謝偉俊續指，早前修改大會主席由立法會秘書長負責主持的規則時，曾有想過是否應將類似規定擴展至其他會議的選舉安排，但由於當時認為修改應循序漸進，而且立法會秘書處擔心若有混亂場面出現，未必能夠駕馭得到，因此未有落實。

有人認為議事規則委員會應修改議事規則，去解決現時內會的情況，謝偉俊認為議事規則委員會可做的有限，因為一般商討完也需交由內會修改議事規則，最快亦需時數個月，有關修訂也未必能夠通過分組點票，今屆提出修改的可能性不高。不過，他認為其他會議選舉程序的問題亦需急切檢討，即使有困難，也應開始研討，為下一屆作準備，而修改方向包括其他會議都由秘書處安排第一次會議的選舉。