梁美芬：兩辦不表態才是失職　胡志偉：選內會主席屬香港內部事務

港澳辦及中聯辦前日（13日）先後發文，批評公民黨立法會議員郭榮鏗及其他民主派議員拖延立法內務委員會主席選舉，「令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。特首林鄭月娥昨（15）亦首度回應，表示中央關心及擔心香港事務是理所當然，強調郭榮鏗阻礙內會選主席是鐵證如山、不容抵賴。 經民聯立法會議員梁美芬今早（15日）在港台節目《千禧年代》表示，港澳辦和中聯辦有權和有責對香港現狀發聲，又指香港是中國的一部分，故不存在干預，兩辦若對嚴重問題不表態才是失職。 民主黨立法會議員胡志偉在同一節目稱，兩辦明顯干預香港內部事務，中央雖然權表達意見，但更應該要約束，而不是有權用盡，不然這樣只是消滅一國兩制，對解決香港困局毫無幫助。

梁美芬指，郭榮鏗主持內會多次會議仍未能選出正、副主席，反映他無能力主持會議。（資料圖片/張浩維攝）

梁美芬稱，民主派以阻礙《國歌法》通過為由拖延內會正、副主席選舉是幼稚行為，強調《國歌法》列入《基本法》附件三，必需要立法。對於有說法指兩辦發聲是警告民主派，梁美芬認為是提醒他們要有分寸不要「攬抄」，情況如醫生看到糖尿病人吃糖開腔一樣。

梁美芬又指，郭榮鏗主持內會多次會議仍未能選出正、副主席，反映他無能力主持會議，要由律政司考慮是否要作出檢控。對於立法會議員謝偉俊建議，原內會主席李慧琼退出這次內會主席選舉，取代郭榮鏗主持會議。梁美芬稱，曾有人提出有關建議，認為要由李本人決定，強調建議是處理事件的方案之一，最重要是修改議事規則。

胡志偉強調，中央和政府打壓社會聲音以解決政治問題，只會令香港市民對中央的信任每況愈下。（資料圖片/盧翊銘攝）

胡志偉：明顯地干預香港內部事務

胡志偉表示，《基本法》寫明除了國防及外交，其他全屬香港內部事務，故立法會內會選主席同樣是香港內部事務。他又稱，兩辦加上政府發聲談內會情況，只是在低民望下用以挽回選情，強調打壓社會聲音以解決政治問題，只會令香港市民對中央的信任每況愈下。

對於兩辦批評郭榮鏗涉公職人員行為失當，胡志偉認為，郭榮鏗是根據議事規則，讓議員提出意見。他又指，若李慧琼為大局著想，就應該退出這次選舉，由其他人擔任。

劉健儀：現任主席任期內仍可召開會議及及訂立議程

曾擔任內會主席的劉健儀在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，根據議事規則有關內務委員會第75條2A條，若未能選出新的正副主席，現任主席任期仍在，仍有其職能及權力，可召開會議及訂立議程，可在選新正副主席時才找他人代勞避嫌，而不能因未選出正副主席而什麼也不做。