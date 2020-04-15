【拆局】除三路封殺郭榮鏗　建制尚有兩招破內會停擺困局　　

立法會內會停擺半年，擔任正副主席選舉主持、公民黨郭榮鏗成為眾矢之的，遭港澳辦和中聯辦強烈譴責，並警告他或違反誓言和公職人員行為失當罪。綜合當前形勢發展，建制派除考慮以三大招數狙擊當事人郭榮鏗，內部亦曾探討過兩大招數，以解決目前內會停擺的困局，惟上述兩招若要成功執行，分別需內會主席李慧琼和立法會主席梁君彥首肯。據悉二人對自己出手有所保留，令當前形勢更為複雜。

有資深建制派曾指，現時距離立法會會期結束只剩下不足三個月，要成功修改《議事規則》有一定難度。（資料圖片／盧翊銘攝）

在港澳辦和中聯辦鳴炮開路下，內會停擺成為建制派狙擊泛民的主要議題。據了解，建制派目前可狙擊郭榮鏗的招數有三，包括在內會向郭榮鏗提不信任動議譴責、修改《議事規則》，以及由入禀法院控郭榮鏗違反宣誓誓言。

不過，三招均有先天「缺憾」，對破解當前困局幫助不大。

首先，要通對郭榮鏗的不信任動議，根據《基本法》第79條寫法，「立法會議員如因行為不檢或違反誓言而經立法會出席會議的議員三分之二通過譴責，立法會主席可宣告其喪失立法會議員的資格。」現時建制派與泛民的議數目比例為42:26，換言之，有關議案難通過。再說，按照議事規則，就算沒有了郭榮鏗，亦會輪到議員年資最資深的涂謹申主持選舉內會主席，困局回到起點。

至於修改《議事規則》，由於程序上需要先到議事規則委員會「過冷河」，然後把議案上大會及表決，程序需時，遠水不能救近火。

第三招則為入稟法庭，指郭榮鏗違反誓言，取消其議員資格，不過建制派不希望由議員出手，「因為訴訟費動輒七位數字（百萬元），最好由立法會主席或政府出手，這樣便可由公帑支撐，否則難有一個建制議員可獨力支撐。」惟據悉，港府和梁君彥都因怕「引火燒身」而遲遲不願落刀。

李慧琼今天（15日）指退選建議並非「唔係咁簡單」，需要全盤考慮，分析各方案的利與弊。至於她退選後能否重新開始選舉程序，李慧琼稱需仔細研究建議是否可行。（資料圖片／羅君豪攝）

除了以上三個針對郭榮鏗來打的招數外，據悉建制內部曾研究過兩招，以拆解內會亂局。

其中一招是內會主席李慧琼自行退選，不會競逐連任，這樣便可取代郭榮鏗主持選主席程序。無黨派謝偉俊近日提出這個建議，有建制派笑言：「我哋一早研究過喇，唔係謝偉俊發明，當時李慧琼已表明對此有保留，所以才無法實行。」

李慧琼今天亦親身公開回應有關說法，指退選建議並非「唔係咁簡單」，需要全盤考慮，分析各方案的利與弊。至於她退選後能否重新開始選舉程序，李稱需仔細研究建議是否可行。

據悉，立法會法律顧問認為，就算李慧琼退出競逐連任內會主席，有權主持選主席程序，但由於選主席程序已經展開，22名泛民議員亦已報競選內會主席，李慧琼此時能否推翻之前的程序，重新展開選舉程序，未必經得起法律挑戢。

另一招數，是由立法會主席梁君彥親自出手。立法會議事規則沒有明文規定立法會主席的權力範圍，換個角度，立法會主席其實擁有「無上權力」，根據法庭對前任立法會主席曾鈺成的「剪布案」判詞，立法會主席有權力介入處理內會事務。由此路進，梁君彥如今亦有權代替郭榮鏗親自主持內會會議，這樣一來，內會困局便能有突破。

但建制消息指，梁君彥私下表示，由於有關權力未有明文列出，他這樣做難免引起爭議，所以拒絕當「剪布手」。