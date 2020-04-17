【政治ABC】停擺困局的源頭　內會主席月薪多5萬　另有兩大優遇

立法會內務委員會主席一職，由2019年10月新一屆會期開始，至今仍處於選舉主席階段，間接令整個立法會運作陷入「半癱瘓」狀態。 內務委員會為立法會會議作準備，主要職能之一是審議已經提交立法會的法案，責任重大。在這個重要委員會擔任主席，究竟有甚麼「高人一等」的待遇呢？

有厚薪：月薪高過一般議員5萬

港澳辦、中聯辦炮轟公民黨郭榮鏗和部分民主派議員阻礙立法會正常運作，令外界再度關注內務委員會（內會）遲遲未能選出主席，以致整個立法會陷入「半癱瘓」的困局。建制派議員謝偉俊為此更一度公開提出，民建聯李慧琼放棄競逐連任內會主席，取代郭榮鏗主持選舉主席程序，是打破困局的方法之一。而李慧琼至今未有明確表態。

究竟引發今次爭端的內會主席寶座，在現行遊戲規則下，有甚麼優遇？

第一，薪酬較優厚。按規則，立法會主席的薪酬比一般議員多一倍，而內會主席則比一般議員多五成。以今屆立法會為例，普通議員每月薪酬為10.1萬元，內員會席則是15.15萬元。

內會主席薪酬較高，不是沒有道理。因為內會主席除了處理內會的事務及議程，有需要時亦要兼任立法會代理主席，所以「多勞多得」。

立法會內務委員會主席責任重大，薪金也比一般議員高出50%，即高出約5萬元。（路透社）

有面子：享專屬房間 空間闊落

第二，內會主席不單止有「銀紙」，亦有「面子」。現時每個立法會議員都獲分配辦公室，而內會主席除了原本的議辦外，亦擁有專屬房間。該房間比起一般議員辦事處大，接見外賓也很有體面。

據聞建制派議員如果要開會而找不到合適地方，便會借用李慧琼的「主席房」。

內務委員會主席每星期與政務司司長會面，並會在立法會內向議員陳述會面內容重點。（資料圖片）

有權力：每周與政務司司長會面

而內會主席更有一項「特權」，每星期會與政務司司長會面。政府每年都會提交不少法案到立法會，待議員通過，而立法會審議法案的安排，正正是內會的職責。因此，內會主席每星期會與政務司司長會面，討論政府提交法案的情況。

與政務司司長定期會面的好處，除了可以掌握政府提出法案及立法會審議的情況之外，亦是與政務司司長交流意見的好機會。內會主席除了會反映議員的意見，亦會趁會面機會，向政務司司長了解政府的政策，掌握政府脈搏。理解政府所思所想，就可以快人一步準備相關議程內容，待政府提交時就可以更有效反映意見，讓處理法案更流暢。