新冠肺炎｜何栢良：政府對無病徵感染視而不見　倡延長限聚令14日

政府延長「限聚令」及規管食肆等營運措施至4月23日。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）強調，必須連續28日零感染及有足夠測試，才代表疫情受控，絕不能「打茅波」，政府也不能對無病徵感染視而不見，建議政府再延長「限聚令」14日。

政府延長「限聚令」及規管食肆等營運措施至4月23日，何栢良認為應再延長14日。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

近日本港每日新增確診個案降至單位數，何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，必須連續28日零感染及有足夠測試才代表疫情受控，情況就如跳降落傘，下降時即使減速，但未知離地多遠便除下降落傘，做法並不可取。他稱，無病徵感染情況早在一月底公布，以南韓為例，四月初有25萬人接受測試，當中三成人屬無病徵感染，反觀本港至今有千多宗確診個案，3月確診個案中有約1/4至1/3人屬無病徵感染，但政府過去的懶人包或宣傳信息並沒有講解，強調不能對此視而不見，應讓社會了解受感染後仍可沒有病徵。

何續指，年輕人防疫功夫較好，即使完成14日的檢疫，仍再主動接受測試，認為若只看政府資訊，檢疫後便進入社區便出事了。他解釋，每個人對病徵自我感覺不同，有人敏感度較高，容易察覺輕微病徵，但不少人氣管不好、有鼻敏感或會抽煙，對輕微病徵敏感度或不足，故認為政府在解除限聚令等前，要調整測試，並講解無病徵感染的處理方法、入境人士指定隔離地點可如何改善等；且需每日公布三組數字，包括亞博、私家門診及普通科門診每日的測試數量，希望政府可開誠布公，否則難以掌握情況。

對於本港防疫措施，何栢良認為本港並沒有強制要求市民在公眾地方必須戴口罩，但內地、澳門及台灣已相繼實行，認為「做得最差係香港」。他認為政府應視乎每日可處理測試數量，先處理入境人士，再為需接受檢疫人士在14日隔離期滿前再接受測試。

▼限聚令升級延長▼