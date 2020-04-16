新冠肺炎│九龍貝爾特酒店為醫護供免費住宿　同時段可供300人住

新型冠狀病毒疫情肆虐多月，九龍貝爾特酒店今日（16日）宣布與醫院管理局商討後，會為醫院管理局前線醫護提供免費住宿，預計同一時間可服務約300人。醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層。

新世界集團今日（16日）公布，旗下九龍貝爾特酒店可供提供免費住宿服務。（新世界集團提供）

新世界集團今日（16日）公布，與醫管局商討後，九龍貝爾特酒店會向醫管局合資格前線人員提供免費住宿服務，預計同一時間可服務約300人。醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層，並已知會相關人士。

醫管局行政總裁高拔陞醫生表示，醫管局已通知所有員工有關安排，各聯網反應正面。他說，部份同事由於需要在較高風險崗位工作，醫管局向有關同事提供特別租賃津貼，以及可自行安排住宿，同事現在亦可以選擇向聯網登記入住貝爾特酒店留宿休息。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛說，醫護和支援人員是應付這場史無前例的疫戰之第一道防線，他們不分晝夜守護病患的生命，集團冀為他們提供最適切的支援及關懷。