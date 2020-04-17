【新冠肺炎】梁子超倡所有抵港者住酒店檢疫　檢疫完成前再做測試

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港近日的確診者多屬輸入個案。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（17日）在電台節目指，無病徵的病人漸多，可能比有病徵者更多，若有無病徵的人士回港，在家居檢疫，可能就會把病毒傳給家人，再帶出社區，當局應檢討現時檢測的做法。 他建議，所有抵港者都應入住檢疫中心或在酒店檢疫，並安排他們在完成檢疫前再做病毒測試，這個做法可避免要求抵港者在亞博等候測試結果的聚集風險，他相信現時每天入境者只有數百人，當局可以處理到。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。 （資料圖片／譚威權攝）

沒病徵者家人或較病患早發病 或會在社區播毒

梁子超表示，本港第二波疫情基本受控，但現時最令人擔心的是無病徵的病人，他指，2月時世界衛生組織認為無病徵者屬少數，但現時根據意大利做的病毒檢測發現，無病徵者可能反而是多數，當局應檢討現時檢測的做法，及早找到無病徵者。

他指，部分旅客抵港時或未發病，即時在機場做病毒檢測亦未必找到出來，他們回家後，在14天潛伏期期間才發病，可能就會傳染家人，而家人無需留在家中，或會在社區播毒，早前也有確診個案，其家人較旅客本人更早發病。

他建議，所有抵港者都應入住檢疫中心或在酒店檢疫14天，並安排他們在完成檢疫前再做病毒測試，這個做法可避免要求抵港者在亞博等候測試結果的聚集風險，也不需要求旅客做兩次檢測，減少化驗壓力。他相信現時每天入境者只有200至500人，當局可以處理到。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

梁子超續指，復活節時雖然不少市民有外出，但仍不算是大型群體聚集，即使稍為放鬆，影響應該不會很大。被問到限聚令是否應因應文憑試而繼續延長，他認為屬兩碼子的事，考生較需注意的是考試時午餐問題，屆時應避免一起吃飯。至於政府就應注意外傭的聚集風險，他認為限聚令有助減少外傭聚會，避免出現有返港外傭把病毒帶給其他外傭，而再傳染給外傭服務的家庭，形成跨家庭網絡式傳播的情況。

另外，他指出新加坡在疫情初期個案不多，但可能因口罩不多，所以放棄要求民眾戴口罩，近期疫情轉為嚴峻才戴回口罩，他指新加坡有院舍、宿舍的爆發，除了與監控有關，亦證明無病徵者可以播毒，因此戴口罩十分重要。

聽眾張先生認為，政府現時可以放寬限聚令，但就必須先就戴口罩立法，要求所有人在公眾地方、公共交通工具等地點戴口罩。