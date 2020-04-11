防疫抗疫基金｜劏房戶做地盤失業兩個月　獲一筆過7500元不夠交租

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港經濟大受影響。政府推出兩輪「防疫抗疫基金」，為影響的企業及市民提供援助。不過，有做地盤的劏房戶曾失業約兩個月，僅獲一筆過7500元資助，連交租都不夠，一家四口生活雪上加霜。 失業多時、花光儲蓄，作為社會最基層的一群，他們只能向金益金申請資助及借錢交租，「再無工返，唔知點再開口問人借錢。」

在疫情下，不少劏房戶或基層失業，生活更加逼人。（資料圖片／鍾偉德攝）

僅百平方呎的劏房，月租連水電約7,000元。屈居在此，對一家四口而言並非易事，「6月可能又加租，有（劏房）朋友2、3月都被加租。」

業主話「你哋艱難，我哋都好艱難」。 劏房戶Amy

失業近兩個月

不過，即使不加租，Amy一家的生活仍然水深火熱。雖然收入不高，但他們每月仍然努力儲錢。從事地盤散工的丈夫，因為疫情「無工開」，在1月中至3月中失業近兩個月，手上拿着約一萬元儲蓄，租金連計生活費，儲蓄已經所剩無幾，「嗰陣真係好驚，唔知點算。」Amy憶述。

丈夫一直想自力更生，不願申請綜援，但生活逼人，最終只能問朋友借錢。

水費多一倍 兒子生病不敢求醫

住在劏房林立的大廈，在疫情之下住戶更惶恐。任何開支都能慳，唯獨清潔上卻不敢輕率，Amy寧願在飯菜上更清淡，亦不敢省下水費，「不斷抹，係咁洗地，有時一日要洗三次，水費多咗一倍。」

兒女被逼停課，每天只能被困在家，即使Amy想幫補家計，但亦無法找兼職。她坦言，在非常時期，即使兩歲兒子生病仍無力求醫，最終只能靠「自然療法」，每天飲食更清淡，幸而最後康復。作為母親，她也無可奈可，「無辦法中嘅辦法。」

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

政府一次性資助「交租都唔夠」

因應疫情，政府早前推出第一輪「防疫抗疫基金」，包括向建造業註冊工人發放1,500元一筆過補助，並將學生津貼額增至3,500元。Amy說，即使他們一家合共獲5,000元資助，但卻連交租都不夠。

在絕望之處，公益金下的「公益金及時雨基金」成為救命錢。他們一家在2月申請基金，最終到得9,300元資助，「無咗筆錢，可能連租都交唔到，無嘢可以食。」

受疫情影響，政府雖然推出兩輪「防疫抗疫基金」，但有團體表示，不少基層都未能受惠。（資料圖片／梁鵬威攝）

團體：基層未必可受惠

靠「公益金及時雨基金」及朋友借貸，Amy一家終於渡過難關。不過，循道衛理亞斯理社會服務處單位經理（社區發展）薛家進表示，根據規定，「及時雨基金」資助的人士及家庭成員在六個月內不得再次申請援助，換言之，該資助只能作短期援助。

雖然政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，表明會向合資格建造業工友發放一次過7,500元資助，但Amy一家交租後，資助都「歸零」。薛家進說，不少劏房戶或基層希望自力更生，故一直未有申請綜緩，但現時許多人已失業，希望政望能成立「失業救濟金」，為基層提供短期援助。

同時，政府早前曾宣布再推「N無津貼」，薛家進希望，政府能盡快推出計劃，以解燃眉之急。而因應疫情，現時不少基層的工作時數被逼減少，他希望在職家庭津貼能暫時放寬工作時數，使更多人受惠。

疫情不見盡頭，丈夫日後隨時有機會再次失業。對於未來，Amy坦言不敢想象，「真係好艱難。」Amy無奈地說。

▼限聚令升級延長▼