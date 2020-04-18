抗疫基金｜港府僅為畢業生創200臨時職位　學者籲參考沙士後措施

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港多個行業步入寒冬。政府分別在2月及上周宣布兩輪的「防疫抗疫基金」，當中包括創造職位的措施。政府指未來兩年會於公營及私營機構創造約三萬個有時限性的職位；亦會聘請超過一萬個公務員等，料總開支約為60億元。 當局強調大量畢業生在尋求就業機會上有很大困難，故創造職位有迫切需要。然而根據當局提交予立法會文件，所創造職位中僅得逾200個是為應屆畢業生提供，為列舉例子中數目最少；另約4,600個職位屬維修及支援；約3,300個職位為清潔及支援製作可重用口罩。 有學者認為措施對應屆畢業生幫助不大，反映政府推出政策時「將層次擺到好高，實際出到嚟同目標差好遠」。學者亦建議可參考2003年沙士後，政府推出大學生就業培訓計劃及創造「親善大使」職位，協助年輕人。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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政府將聘用1萬名公務員

在防疫抗疫基金中，政府提出在公營及私營界別創造約三萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士，每個職位最多持續一年，而從事這些職位的人員將不會履行任何法定職能。另政府亦會聘請超過一萬個公務員，以取代退休人員和填補2020至21年度預算中新設的職位；並會僱用約5,000名短期青年實習生。

當局強調，受到疫情及相關抗疫措施的影響，失業情況日趨嚴峻，加上大量畢業生在尋求就業機會方面遇到相當大的困難，故創造職位有迫切需要。

創造有時限性職位例子： 為富經驗的專業人士提供的職位，約1,640個 為技術人員及支援人員提供的職位，約4,600個 為應屆畢業生提供的職位，超過200個 推廣藝術文化或綠色生活的職位，約550個 支援本地抗疫工作的職位，約3,300個

增3,300個支援抗疫工作職位

在有時限性職位方面，當局列舉出五個例子，然而當中大部分均是前線職位。當中包括約4,600個職位為技術人員及支援人員提供的職位，以進行各類建築工程項目和維修保養工程，包括為政府場地及設施內的機電設備進行額外的維修及清潔等。亦有約3,300個職位是支援本地抗疫工作的職位，包括加強清潔政府大樓和學校，以及支援製作可重用口罩。

在應屆畢業生方面，當局建議逾200個職位涵蓋需要專業或一般技能的工種，如樓宇測量、土地測量及工程的畢業實習計畫，研究員及行政助理。而約1,640個職位為富經驗的專業人士提供，如法律界、會計界、金融服務、工程界及建築界等。

當局亦提出設推廣藝術文化或綠色生活的職位，涉約550個，例如在博物館內的工作、綠色推廣大使及生態旅遊導賞員。當局指目標是未來兩年可逐步在就業市場推出以上職位。

政府亦會聘請超過一萬個公務員，以取代退休人員和填補2020至21年度預算中新設的職位。（資料圖片／梁鵬威攝）

鍾劍華：很多應屆畢業生對就業悲觀

政府該措施其中一個目標是為協助應屆畢業生，然而所設職位僅200個，香港民意研究所名譽總監鍾劍華認為，反映政府推動政策有問題，並直言「都唔係偶然，政府成日都係咁」。他指，政府到實際推行政策時不能忽略市場現實情況，故推行時或不符原本政策目標。

鍾續稱，據他了解很多應屆畢業生對就業情況態度悲觀，認為政府應幫助他們，而政府內仍有不少職能可提供予他們。鍾又建議可參考2003年沙士後，當時政府聘請不少應屆畢業生作「親善大使」，如宣傳政府政策及派發單張等。

鍾劍華指據他了解很多應屆畢業生對就業情況態度悲觀，認為政府應幫助他們。（資料圖片／歐嘉樂攝）

翻查資料，2003年政府推出為大學畢業生而設的「大學生就業培訓計劃」，僱主聘請大學畢業生及向他們提供在職培訓，就每名受聘的大學生，可獲發放每月2,000元的培訓津貼。另外亦有年青人就業計劃，如文康導賞計劃、自然環境推廣計劃等，希望讓年青人汲取工作經驗。