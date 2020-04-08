第二輪防疫抗疫基金涉1375億　預算赤字增至2766億　佔GDP9.5%　

特首林鄭月娥今天（8日）公布第二輪防疫抗疫基金措施，以「保就業」為重軸，涉及1,375億元。她表示，假設今次額外措施開支，都是在2020至21年度支付，將令本財政年度預算赤字由1391億元擴大至2766億元，即由佔GDP的4.8%增至9.5%，她承認有關赤字令人關注。 財政司司長陳茂波表示，第二輪基金連同早前措施，將造成近2,900億元開支，佔去年GDP的9.5%，與一些先進經濟體如美國、新加坡相若。 陳茂波又指，今次提供援助後，政府1.1萬億元之財政儲備，將降至8,000億元至9,000億元水平，相當於15個月政府開支，強調政府財政仍然穩健。

特首林鄭月娥今天（8日）公布第二輪防疫抗疫基金措施，涉及1,375億元，假設今次額外措施開支，都是在2020至21年度支付，將令本財政年度預算赤字由1391億元擴大至2766億元。(梁鵬威攝)

陳茂波在記者會上表示，連同首輪防疫抗疫基金及財政預算案中提出的支援措施，全套措施共涉及近3,200億元，估計可為GDP提供5 個百分點緩衝作用。至於單計今日公布的措施，料可提供2個百分點的緩衝作用。

林鄭又說，今次疫情為本港經濟帶來近乎災難性的影響，政府必須在目前困難時刻大幅度動用積存多年的財政儲備，協助企業及市民。但她強調，政府財政根基穩固，當局有信心今次動用這些資金後，有能力賺回來。

陳茂波警告，疫情對環球及本港經濟衝擊較2008年金融危機時更厲害，環球經濟陷入深度衰退，政府必須果斷推出有力措施，避免出現大規模失業，否則會引發經濟及就業出現螺旋式下滑。

至於政府會否發債，陳茂波強調，發債必須有政策目標，政府過往發債是用作市場發展，如銀色債券、綠色債券，或用於支持公共工程等。他指出，扣除今次開支後，政府財政仍然穩健，若在這此情況下發債，或會令人有誤解，質疑為何政府有錢卻發債，財政紀律鬆懈下來，但承認未來可再商量。