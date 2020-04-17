抗疫基金｜政府拒絕推基金3.0補漏拾遺　民主黨料投反對票

立法會財務委員會今日（17日）審議涉款1,375億元的第二輪防疫抗疫基金，民主黨批評措施存在漏洞，多個行業及失業人士等都未能受惠，而政府拒絕將第三輪基金放上議事日程。主席胡志偉指，若政府繼續拒絕聆聽民意，會就議案投反對票。

民主黨批評措施存在漏洞，多個行業及失業人士等都未能受惠。(翟睿敏攝)

民主黨主席胡志偉表示，政府推出第一輪抗疫基金時，早已表明會有第二輪基金補漏拾遺，惟今次一早已將「基金3.0」關門，政府拒絕吸收各行各業的意見，進一步填補第二輪基金的漏洞。胡志偉指出，只有被選中的行業，才能一而再、再而三的受到基金幫助，而不被選中的行業仍未有份，包括洗衣業、髮型屋、貨運業等仍需面對經營困難等問題，惟政府以需時較長、處理困難等理由推搪，這些行業仍被政府口中的權宜之計排除在外。

談及政府的810億元「保就業」計劃，胡志偉批評政府沒有監管，僱員實際可收到多少資助，容許計劃存在不確定因素非常不智。另外他又斥責，讓失業人士領取綜援不能接受，將受到疫情影響的打工仔放在社會保障安全網下，會令他們的尊嚴受損，亦因難以取得資助而增加他們的生活壓力。

胡志偉指，若政府拒絕回應市民訴求，解決基金不患寡而患不均的漏洞，民主黨會就議案投反對票，促請政府恰當運用資源，不要令部分大眾及中小企被遺忘。

自由黨對政府提高百分百信貸擔保額至400萬元表示歡迎。(洪業銘攝)

自由黨促放寬百分百信貸擔保申請要求

自由黨則對政府提高百分百信貸擔保額至400萬元表示歡迎，惟計劃要求企業證明生意額跌幅達3成，黨魁鏗國斌促請政府在口深火熱的時刻，應剔除無謂的阻力。另外，銀行受金管局管制，借貸前需要企業證明其還款能力及財政收入，惟鍾國斌稱在生意額跌近8、9成之際，企業難以就此證明，已去信財政司司長陳茂波要求放寬申請要求。