新冠肺炎｜醫管局積極研設臨時醫院　消息：用鯉魚門度假村機會大

本港新型冠狀病毒疫情回緩，本港今日（17日）新增四宗確診個案，累計宗數1022宗。醫院管理局行政總裁高拔陞在網誌表示，不少確診個案的情況都非常穩定，醫療需要極少，只需等待連續兩次陰性檢測結果的報告。醫管局現正積極研究安排將這類病人轉送到一些社區康復隔離設施的可能性，讓他們繼續隔離，同時亦騰出醫院的病床設施給其他有更大醫療需要的病人使用。 消息人士透露，醫管局認為暫未有需要啟用此類社區設施，但早前曾經討論過合適的地點，認為有機會選用鯉魚門公園度假村。「因為個環境可以畀啲病人出嚟行下，亦都遠離民居。」

消息指，鯉魚門公園度假村可能用作臨時醫院。（Facebook專頁「添馬台」圖片）

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高拔陞：保持高度機動性，作好兩手準備

醫管局行政總裁高拔陞稱，由疫情開始至今，醫院的整體運作到提供醫療服務，遇到了不少難關。他表示，不能準確預測下一個疫情高峰會不會或何時會出現，醫管局必須疫中求變，保持高度機動性，作好兩手準備，隨時進入全面作戰狀態。

高拔陞指出，根據臨床觀察，不少確診個案的情況都非常穩定，醫療需要極少，只需等待連續兩次陰性檢測結果的報告，便可以出院。因此，醫管局現正積極研究安排將這類病人轉送到一些社區康復隔離設施的可能性，讓他們繼續隔離，同時亦騰出醫院的病床設施給其他有更大醫療需要的病人使用。他表示，現時這類社區康復隔離設施的需求並不十分迫切。

消息：駿洋邨鄰近民居 作臨時醫院機會低

外界關注上述「臨時醫院」的選址，眾議紛紜。消息人士透露，醫管局認為暫未有需要啟用此類社區設施，但早前曾經討論過合適的地點，認為有機會選用鯉魚門公園度假村。「因為個環境可以畀啲病人出嚟行下，亦都遠離民居。」至於啟用火炭駿洋邨的機會則較微，因為地點鄰近民居，容易令市民擔憂。

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另外，高拔陞又表示，在此刻疫情稍為緩和的時候，需準備逐步恢復非緊急服務。而當中必須在感染控制、人流管理、求診流程等重新作出部署，例如使用電子通訊科技預先知會病人可以見醫生的時間，避免過多病人集中等候，從而減低感染風險。同時，醫院可善用科技進行遙距醫療，幫助醫生應診一些無須進行檢查的覆診病人，亦可減低醫院的人流。

積極研究本地生產N95呼吸器

醫護人員的防護裝備方面，高拔陞稱，多國先後禁運製成品和原材料出口，導致防護裝備出現嚴重匱乏，醫管局同事一方面在全球盡力搜購，一方面積極發掘本地供應商生產自家製防護裝備的可能性，積極研究本地生產N95呼吸器的替代方案。長遠而言，醫管局會繼續循不同方向去爭取穩定的保護裝備供應。