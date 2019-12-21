汽車檔位貼滿「提示標籤」超實用？網民驚嚇：咁都唔識就唔好開車

很多新手駕駛考到駕照後，對車身及相關設備都還不熟悉就急著上路，也難怪雞腿駕照配三寶的組合不減反增。而台灣近日網路上就流傳一組圖片，只見在排檔的位置被貼滿了標籤，還把功能都寫得很清楚，讓許多人讚好實用，但也有人認為這樣其實很危險啊…

汽車排檔貼滿「提示標籤」（Facebook@爆料公社）

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「排檔提醒」超有梗

不但把該碰的寫出來，不該碰的也不忘提醒，看看別動的部分驚嘆號寫得那麼粗，想必是真的很怕駕駛碰到啊XD

▼▼▼即睇網民搞笑留言▼▼▼

太實用！乾脆都寫一寫變整套的？（你們認真嗎

▼▼▼即睇網民搞笑留言▼▼▼

貼心標語網反怕爆

開車除了需要高度的專注力，還要隨時隨地留意周遭狀況（像是三寶突然衝出來啊），若一邊看提醒一邊開車怎麼想都超可怕的啊啊啊，還不如先移動副駕駛座觀摩吧…

▼▼▼即睇網民搞笑留言▼▼▼

雖然是網路流傳的圖片，不過若身邊友人這樣開車想必嚇得半條命都沒了，參考一位網友的建議，不需如此大費周章東貼西貼：

「在方向盤貼『我開就好』最直接了」

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