DSE 2020│楊潤雄：9成考場達1.8米距離　籲考生即日起每日量體溫

中學文憑試受新冠肺炎疫情影響，一度押後開考日及更改應試安排，若疫情沒大變化，將於下周五（24日）正式開考。教育局局長楊潤雄今日（18日）表示，有信心可在下周五開考，而試場已備妥，約九成試場已達1.8米座位距離、亦備有少量口罩供不時之需，惟聆聽考試須遷就儀器接收，個別試場座位安排會與筆試不一。 他提醒，考生不能因擔心疫情而拒絕應考，否則不會獲安排以校內成績評核，但他建議考生現時起每日測量體溫，觀察身體情況，若發現體溫偏高宜及早求醫檢查原因，如非患傳染病者，可領醫生證明申請如常參與考試。由於文憑試押後，考生前後共收兩張准考證，楊建議考生帶備兩證赴考，避免弄錯。

因應新冠肺炎疫情，文憑試座位將拉寬至約1.8米距離，減低傳播風險。（資料圖片／張浩維攝）

DSE料於下周五開考，楊潤雄今早在港台《星期六問責》及商台《政經星期六》談及安排。有DSE生家長聽眾稱，不少高中生會參與多課外活動，不希望當局改變「遊戲規則」，否則會對中游學生及主力預備文憑試的考生不公平。楊潤雄稱，明白不少考生會安排集中精力於文憑試考核，強調有信心可在4月24日開考，「相信考到試的機會很大」。

他又說，學校已就DSE有充分準備，包括如廁、座位等方面，有安全環境供考生應考，亦規定了試場內除特別情況（如核對身份），必須全程戴口罩，故相信若大家做足工夫，風險是偏低。

楊稱，昨日（17日）學校已向考生派新准考證，亦有提供適當輔導。由於學校早於2月準備考場，約九成試場可達1.8米座位距離的要求，新安排下過往可容200多名考生的禮堂，會減至80、90人；而一個課室內只有約十人應考。惟聆聽考試須遷就儀器接收問題，故個別試場的座位安排會與筆試不一，但當局已考慮到班房隔音情況，盡力減低疊聲等問題。



安排公務員在文憑試期間彈性上班

配合文憑試開考，楊稱，預計大多考生會在早上八時前到達試場，故昨日政府已向各部門公務員發信，安排公務員在文憑試期間（尤其主科）安排彈性上班，避開考生；他又呼籲社會支持考生，安排僱員在考試期間安排僱員彈性上班。

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楊潤雄建議考生帶備新舊准考證、糧水赴考

楊潤雄建議考生現時起觀察身體情況及量體溫，若發現體溫偏高，宜及早求醫，若只屬體溫偏高而非患傳染病，可領取醫生證明，再向教育局及考評局申請列作特別情況，以便順利考核。他強調，考生若患病或不適，不宜欺瞞，否則勉強應考亦難發揮應有水準，除了影響自己成績，亦影響他人安危。而考評局若發現考生刻意欺瞞，會作跟進。

由於考期押後，考生前後共收到兩張准考證，楊潤雄建議考生帶備新舊准考證赴考，避免弄錯新舊版本；由於水機停用、小賣部停開，他建議考生帶備糧水，並可考慮帶備較舒適的口罩替換。

考試是否繼續視乎整體風險而定

被問到考生若擔心疫情可否申請改作評核？楊直言，考評機制依賴大多考生情況決定，故若非身體不適或特定情況，否則不會安排作校本評核。至於什麼情況下（如確診數目多達多少）會考慮暫停或中斷考試？楊潤雄稱，每日都會留意疫情變化作考慮，包括本地、輸入個案數目，有否爆發等：「不會說有硬性指標決定考與不考，而是視乎整體情況、風險多大而定。」若開考至一半無法繼續，考評局將依賴考生已應考部份評分，亦會參考考生校內表現作評核。

至於大學收生安排上，楊稱尊重院校自主，不會左右大學收生決定。他又認為，整體「限聚令」是否延期與文憑試安排無關。