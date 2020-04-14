【肺炎停課】成立專責小組拍片教防疫　校長：已為復課做好準備

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港中、小學復課日仍然未明。停課期間，除了忙於網上教學，不少學校亦持續進行防疫工作，預備物資，為復課作好準備。中華基督教青年會小學近日為校舍噴上防疫塗層，加建操場以分流學生，同時成立防疫專責小組，負責採購物資及籌備拍攝教學短片，助學生建立防疫常規。校長孫群英表示，校方可隨時應對復課，惟若沒有充足妥善的防疫物資及跨境生安排，相信教育局不會輕言復課。 攝影：龔嘉盛

停課期間有學生寫信給校長，表示想念學校。（龔嘉盛攝）

資助屬杯水車薪

停課期間學校忙於抗疫工作，中華基督教青年會小學校長孫群英表示，除了一般清潔，硬件亦要作好準備。「學生本來是在禮堂聚集，現時加建了一個新操場，希望復課時可把學生分流得更好。天水圍的校舍面積較大，有這個條件可以做。疫情前，學生每天上學也要探熱，我們慣用手動探熱器，現也要考慮購入紅外線測溫器，減少人與人之間的接觸。」採訪當日，學校便為校舍噴上由科大研發的本地製防疫消毒劑，為校園環境添上長效防護。

除了硬件設施，校方亦積極搜羅防疫物資，包括口罩、消毒地毯、酒精搓手液等。「最困難係從唔識嗰樣嘢，去到你要成為專家，懂得分辨質素嘅高低。老師都要不停參考科學報告，比較效用。」副校長陳桂美補充：「我們的專業只是教書，對防疫知識，也需要摸索。老師們要去參與會議，參考其他學校的做法，接收最新的資訊。過程中也需要家校合作，如訂口罩時也會把信息發放至家長群組，具醫療界背景的家長會幫忙看看規格。」

物資預備需要一定資金，對於早前由政府發放予教育界的「防疫抗疫基金」，孫校長直言是「杯水車薪」。「而家就咁噴一噴（防疫噴劑）都無哂，買口罩都唔止，仲有消毒液、地氈，唯有動用辛辛苦苦儲返嚟嘅錢，量入為出。」

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確保防疫意識

令孫校長憂慮的，是如何確保學生復課後在校園內的安全及上課期間的防疫意識。「啲細路其實係好掛住老師，好想返黎，可以想像停課咁耐，學生復課係十分興奮，所以要訓練佢哋嘅防疫常規。例如上堂飲水，口罩要如何處理？如何處理自己的食物？」孫校長形容，校園就如一間住了900人的大屋，裡面有三、 四十間房，多個管家，如沒有統一做法，便會容易出亂子，因此教職員之間亦需就防疫工作達成共識。

就此校方特別成立了防疫專責小組，除了協助日常的硬件購置，更會收集家長的意見，籌備拍攝一系列教學短片。「讓學生知道由踏入校門的一刻，直至放學，需要注意的防疫細節。我們會設想期間有可能發生的情景，例如除口罩時要點做？如何棄置口罩？離開課室、上體育課又有什麼要注意？」短片打算在當局宣佈復課後向學生發放，讓他們在家長的協助下，事先在家練習。「學生接收影像訊息比文字訊息容易，回校前與爸爸媽媽一起預備，在家裡先做一些基本的常規訓練，反過來也給予家長信心，知道學校已預備好復課。」

除了本地學生，學校亦有跨境生，以及來自日本、台灣的小朋友就讀，孫校長坦言，不少本地家長對交叉感染存有憂慮。「香港人的防疫意識很高，有很多憂慮，而這些憂慮是正常的。如何處理外地回來的小朋友，不是一、兩間學校可以決定，這牽涉到入境政策、當局的防疫措施，我們仍在等待教育局指引。停課以來我們亦不斷與分區校長會、教育界議員交換想法，幾時復課我哋隨時ready，但如果未處理好防疫用品、跨境生的安排，全日上課有一定危險，相信教育局亦不會輕言復課。」

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視像學習小組

停課期間，不少學校都活用電子教學。孫校長分享，校方的網上課程除了中、英、數、常，亦包括音樂、體育、視覺藝術、普通話和生命教育課等，摒棄實時直播教學，取而代之的是製作影片、錄音、簡報、網上工作紙等，一次過上載一星期的課堂和教材，讓學生和家長彈性安排學習時間。「成班學生嘅直播教學，佢哋跟唔到就跟唔到。如果家裡的器材準備得不好，或有些是用父母的手機上網，父母上了班，跟本就參與不到課堂。拍片的話，鍾意睇幾多次，幾時睇都得。」

陳副校表示，不是每一個學生的硬件也容許實時教學，給予他們影片及簡報，反可成為他們的溫習工具，「唔識可以睇返轉頭」，同時讓他們學習時間管理。「大學生的設備配套相對理想，亦可以控制上課環境，但（直播教學）對小學生嚟講，我係有hesitation（猶豫）嘅。大型video conference（視像會議），最重要嘅係互動元素。一大班學生，要佢哋舉手答問題，其實很困難。如果無互動部分，咁不如我拍條片俾你。」孫校長補充，校方定時評估學生的學習進度，若察覺學生的進度有差異，便會集合幾個進度較慢的同學，安排一次視像對話。在視像學習小組裡，老師會與學生重溫上星期的重點，練習英語會話，以及讓他們發問。「有老師同佢哋傾吓計，係會醒神啲。」

教育界共享文化

孫校長坦言，不少家長陸續恢復正常上班，沒有大人看管，學生也不其然開始鬆散，老師得花心思吸引他們注意，例如音樂老師便收集學生在家以不同物件作敲擊樂及唱歌的片段，並與其他學生分享。「同學在家拍了短片，交給老師，老師把它們剪輯。學生發現自己上鏡，又見到同學仔，就會好開心，參與度亦有所提高。現時老師的製作愈來愈成熟，開始諗點樣有變化，例如嘗試剪輯學生的唱歌跳舞片段，好似台慶咁，佢哋有咁嘅crazy ideas（瘋狂點子）我都好鼓勵。」

她形容現時的停課時間比沙士時期長，這段抗疫日子在其教學生涯來說很「非一般」，除了令電子教學比預期更快地推進一步，最令她感觸良多的，是教育界的共享文化。「最大感受是香港的教育界真的很好，在網上的教職員群組裡，很多老師很願意把自己的教學方法分享出來。『可以咁樣教喎』、『用呢個app會更好喎』，這種教育界裡的分享文化我也十分欣賞。」陳副校補充：「不只香港，全世界不少學校停課，我們也收到不少外國免費上架的電子圖書、免費博物館參觀、話劇等。大家隔住見唔到面，分享就喺呢個時候出現。」